„De ce ai fost atât de civilizată cu Vance?” Colegele de la The View o atacă furibund pe Joy Behar
- Iuliu Vlădescu
- 20 iunie 2026, 11:46
Vineri, coprezentatoarele emisiunii „The View” au atacat-o suburban pe colega lor Joy Behar pentru că a fost o gazdă politicoasă față de vicepreședintele JD Vance, atunci când acesta a apărut în emisiunea de marți, acuzând-o că ar fi îndrăgostită de politician, potrivit The New York Post.
Joy Brehar, atacată de colege pentru că n-a fost isterică față de Vance
Joy Brehar a replicat spunând că pur și simplu a urmat exemplul regretatei Barbara Walters. „E ca și în cazul lui JD. A fost aici zilele trecute”, a spus Behar în timp ce juriul a rememorat interviul cu Vance. „Respect funcția. Cred în colaborarea cu adversarii politic. Cred în asta”, a mai spus ea.
Câteva momente mai târziu, coprezentatoarea Sunny Hostin a intervenit cu obrăznicie: „Dar vreau să știu, de ce erai atât de îndrăgostită de JD Vance?”
„Nu eram îndrăgostită. Nu sunt îndrăgostită de el și nu sunt îndrăgostită de această administrație”, a răspuns Joy Behar.
Vance a făcut glume despre ostilitatea activistelor de stânga radicală
În timpul unei conferințe de presă de miercuri, Vance a răspuns la scepticismul cu privire la abilitățile sale în „negocieri ostile, cu miză mare” cu Iranul, glumind că apariția sa la „The View” a fost singura dovadă de care avea nevoie cineva.
„Le-aș arăta acelor critici progresiști faptul că, acum doar două zile, am petrecut peste o oră la «The View», așa că am de fapt o experiență vastă în negocieri foarte ostile”, a glumit el.
„Uite, Joy Behar este mult mai dură decât iranienii și acum suntem cei mai bune prieteni”, a adăugat el.
Un fragment din acel moment a fost difuzat vineri la emisiunea „The View”, stârnind râsete, în timp ce coprezentatoarea Sunny Hostin a întrebat: „Ce!? A fost mai dificil să interacționezi cu noi decât cu guvernul iranian?”
„Cred că e amuzant”, a răspuns Behar, în timp ce coprezentatoarea Ana Navarro a răspuns că își dorește ca Behar să fie cea care negociază cu guvernul iranian.
„Când cineva vine la tine acasă, îl tratezi bine”
„A venit pregătit strategic să ne dezarmeze cu amabilitate. A venit fiind amabil, râzând ușor și fiind foarte drăguț”, a spus Navarro referindu-se la Vance. „A funcționat cu tine. Nu a funcționat cu mine”, i-a spus apoi ea lui Behar.
„Nici cu mine nu a funcționat”, a adăugat Hostin.
„Nu a «funcționat» cu mine”, a spus Behar, părând vizibil enervată că era acuzată că a fost influențată. „Nu a funcționat. Respect funcția. Sunt o ființă umană civilizată și, când cineva vine în emisiunea mea, îl tratezi ca pe o ființă umană.”
„Barbara Walters a spus asta”, a recunoscut Hostin.
„Am învățat de la Barbara Walters”, a spus Behar, în timp ce ea și Hostin vorbeau amândouă despre regretata creatoare și fondatoare a emisiunii „The View”.
Hostin își amintea că atunci când a apărut pentru prima dată în emisiune, e prost de coprezentatoare invitată, acum ani de zile, Walters a sfătuit-o: „Când cineva vine la tine acasă, îl tratezi bine. Mi-a spus și mie asta.”
Joy Behar, mulțumită de emisiunea cu Vance
În timp ce unii dintre coprezentatoarele se declarau sceptice cu privire la schimbările politice ale lui Vance de-a lungul anilor, Behar l-a apărat: „Știi ce? Cred că oamenii sunt răscumpărabili. Îmi amintesc când a scris «Hillbilly Elegy». A crescut sărac. A fost o carte foarte bună. Nu era persoana care este acum. Sunt de acord cu asta, poate se va întoarce la asta. Cine știe? Nu pot decât să sper!”
Joy Behar a confirmat că i-a spus lui JD Vance în timpul unei pauze publicitare de marți că este o atmosferă bună „pentru un Republican” la emisiune și i-a sugerat să candideze la președinție.