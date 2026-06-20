Vineri, coprezentatoarele emisiunii „The View” au atacat-o suburban pe colega lor Joy Behar pentru că a fost o gazdă politicoasă față de vicepreședintele JD Vance, atunci când acesta a apărut în emisiunea de marți, acuzând-o că ar fi îndrăgostită de politician, potrivit The New York Post.

Joy Brehar a replicat spunând că pur și simplu a urmat exemplul regretatei Barbara Walters. „E ca și în cazul lui JD. A fost aici zilele trecute”, a spus Behar în timp ce juriul a rememorat interviul cu Vance. „Respect funcția. Cred în colaborarea cu adversarii politic. Cred în asta”, a mai spus ea.

Câteva momente mai târziu, coprezentatoarea Sunny Hostin a intervenit cu obrăznicie: „Dar vreau să știu, de ce erai atât de îndrăgostită de JD Vance?”

„Nu eram îndrăgostită. Nu sunt îndrăgostită de el și nu sunt îndrăgostită de această administrație”, a răspuns Joy Behar.

În timpul unei conferințe de presă de miercuri, Vance a răspuns la scepticismul cu privire la abilitățile sale în „negocieri ostile, cu miză mare” cu Iranul, glumind că apariția sa la „The View” a fost singura dovadă de care avea nevoie cineva.

„Le-aș arăta acelor critici progresiști ​​faptul că, acum doar două zile, am petrecut peste o oră la «The View», așa că am de fapt o experiență vastă în negocieri foarte ostile”, a glumit el.

„Uite, Joy Behar este mult mai dură decât iranienii și acum suntem cei mai bune prieteni”, a adăugat el.

Un fragment din acel moment a fost difuzat vineri la emisiunea „The View”, stârnind râsete, în timp ce coprezentatoarea Sunny Hostin a întrebat: „Ce!? A fost mai dificil să interacționezi cu noi decât cu guvernul iranian?”

„Cred că e amuzant”, a răspuns Behar, în timp ce coprezentatoarea Ana Navarro a răspuns că își dorește ca Behar să fie cea care negociază cu guvernul iranian.

„A venit pregătit strategic să ne dezarmeze cu amabilitate. A venit fiind amabil, râzând ușor și fiind foarte drăguț”, a spus Navarro referindu-se la Vance. „A funcționat cu tine. Nu a funcționat cu mine”, i-a spus apoi ea lui Behar.

„Nici cu mine nu a funcționat”, a adăugat Hostin.

„Nu a «funcționat» cu mine”, a spus Behar, părând vizibil enervată că era acuzată că a fost influențată. „Nu a funcționat. Respect funcția. Sunt o ființă umană civilizată și, când cineva vine în emisiunea mea, îl tratezi ca pe o ființă umană.”

„Barbara Walters a spus asta”, a recunoscut Hostin.

„Am învățat de la Barbara Walters”, a spus Behar, în timp ce ea și Hostin vorbeau amândouă despre regretata creatoare și fondatoare a emisiunii „The View”.

Hostin își amintea că atunci când a apărut pentru prima dată în emisiune, e prost de coprezentatoare invitată, acum ani de zile, Walters a sfătuit-o: „Când cineva vine la tine acasă, îl tratezi bine. Mi-a spus și mie asta.”

În timp ce unii dintre coprezentatoarele se declarau sceptice cu privire la schimbările politice ale lui Vance de-a lungul anilor, Behar l-a apărat: „Știi ce? Cred că oamenii sunt răscumpărabili. Îmi amintesc când a scris «Hillbilly Elegy». A crescut sărac. A fost o carte foarte bună. Nu era persoana care este acum. Sunt de acord cu asta, poate se va întoarce la asta. Cine știe? Nu pot decât să sper!”

Joy Behar a confirmat că i-a spus lui JD Vance în timpul unei pauze publicitare de marți că este o atmosferă bună „pentru un Republican” la emisiune și i-a sugerat să candideze la președinție.