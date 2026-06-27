Un atac atribuit Israelului a avut loc sâmbătă în sudul Libanului, la doar o zi după semnarea acordului-cadru mediat de Statele Unite privind securitatea dintre cele două state, a anunțat agenția națională de presă libaneză (NNA). În același timp, Egiptul a cerut retragerea treptată a forțelor israeliene din teritoriile ocupate și aplicarea integrală a Rezoluției 1701 a Consiliului de Securitate al ONU.

O dronă israeliană a lovit sâmbătă un obiectiv aflat într-o intersecție din orașul Nabatieh al-Fawqa, în sudul Libanului.

Potrivit aceleiași surse, forțele israeliene au înaintat și spre periferia localității Kfarchouba, din districtul Hasbaya, fiind echipate cu mitraliere medii și grele.

NNA a mai anunțat că o altă dronă israeliană a lansat o grenadă paralizantă asupra unei ținte aflate în apropierea orașului Kfar Tebnit, fără să ofere alte informații despre eventuale victime sau pagube.

Incidentul are loc la numai o zi după ce Israelul și Libanul au semnat, la Washington, un acord-cadru negociat cu medierea Statelor Unite, care urmărește promovarea unei înțelegeri de securitate pe termen lung și deschiderea unui proces mai amplu de pace.

Separat, ministrul egiptean de Externe, Badr Abdelatty, a discutat vineri, într-o convorbire telefonică, cu premierul libanez Nawaf Salam despre evoluțiile din Liban, potrivit unui comunicat transmis sâmbătă de Ministerul egiptean de Externe.

Oficialul egiptean a declarat că este necesară retragerea treptată a trupelor israeliene din zonele aflate sub ocupație, astfel încât armata libaneză să poată fi desfășurată, iar autoritățile de la Beirut să își extindă controlul asupra întregului teritoriu.

Totodată, Abdelatty a subliniat importanța consolidării acordului pentru a permite retragerea completă a Israelului din Liban și pentru aplicarea integrală și fără excepții a Rezoluției 1701 a Consiliului de Securitate al ONU.

Ministrul egiptean a reafirmat sprijinul deplin al Egiptului pentru guvernul libanez și pentru măsurile care urmăresc restabilirea suveranității statului asupra întregului teritoriu, inclusiv prin desfășurarea armatei libaneze și plasarea tuturor armelor sub autoritatea statului, în scopul consolidării securității și stabilității Libanului.

Secretarul de stat american Marco Rubio a anunțat vineri că Israelul și Libanul au ajuns la un acord-cadru negociat de Statele Unite pentru o „pace și securitate durabile”.

Acordul a fost semnat la finalul ultimei runde de negocieri desfășurate la nivel de ambasadori, la Washington D.C., și prevede reluarea aplicării armistițiului fragil dintre cele două state din Orientul Mijlociu.