Politica Grindeanu, despre numirile la SRI și SIE: Președintele trebuie să respecte criteriul interesului național. Exclus un suveranist!







SRI și SIE, noi nume vehiculate pe scena politică. După rundele de discuții de la Guvern, în spațiul public au circulat patru nume pentru șefia serviciilor. Gabriel Zbârcea, Marius-Gabriel Lazurca, liberalii Florin-Lazăr Vlădică și Mircea Abrudean. Astăzi, jurnalistul EVZ Dan Andronic a mai lansat un nume: Valentin Naumescu.

Întrebat la Digi24 să comenteze aceste opțiuni, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a evitat să valideze scenariile, spunând că sunt „speculații” și că dezbaterea trebuie purtată la nivel instituțional, în limitele procedurii constituționale.

Grindeanu a reamintit că postul de director SRI este vacant de la demisia lui Eduard Hellvig, în timp ce SIE are încă titular, Gabriel Vlase. Astfel încât discuția publică despre „favorite” nu poate substitui pașii formali. Președintele înaintează propunerea, iar Parlamentul o votează sau o respinge. În viziunea sa, viitorii șefi trebuie să „apere interesul național” și să mențină standardul de cooperare atins de serviciile românești în rețelele de parteneri euro-atlantici. O mobilizare a resurselor în interesul României.

Întrebat dacă profilul ar trebui să fie „civil”, din afara partidelor, Grindeanu a ocolit un răspuns tranșant tocmai pentru a nu alimenta noi interpretări. El a insistat însă asupra criteriilor de fond: profesionalism, înțelegerea contextului de securitate și capacitatea de a lucra în alianțe. Mesajul său indică preferința pentru un proces sobru, cu accent pe continuitatea angajamentelor României în UE și NATO.

Pe palierul politic intern, Grindeanu a marcat o linie roșie: refuzul ca numirile să provină din zona „suveranistă”. El a argumentat că un discurs anti-european sau ambiguu față de UE și NATO intră în contradicție cu poziționarea strategică a României și cu angajamentele asumate. În consecință, PSD nu ar susține propuneri dinspre forțe care contestă apartenența europeană ori euro-atlantică.

Contextul rămâne fluid. Numele invocate – avocatul Gabriel Zbârcea, diplomatul Marius-Gabriel Lazurca, consilierul prezidențial Florin-Lazăr Vlădică și președintele Senatului Mircea Abrudean – reflectă opțiuni diverse, de la profiluri civile la lideri politici. Totuși, până la o nominalizare oficială de la Cotroceni, acestea rămân indicative, nu decizii.

Pentru moment, mesajul lui Grindeanu sugerează o strategie de prudență. Adică, mai puțin „casting” în presă, mai multă atenție la procedură și la semnalul extern.

În miza numirilor nu intră doar arhitectura internă a serviciilor, ci și credibilitatea României în cooperarea cu partenerii.

Orice opțiune finală va fi testată nu doar în comisiile parlamentare, ci și în ochii Aliaților. Acolo unde consecvența și predictibilitatea cântăresc la fel de mult ca biografia unui candidat, potrivit Digi24.