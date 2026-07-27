Tânăra de 22 de ani dispărută din București a fost găsită moartă

Iris Anastasia Piron, tânăra de 22 de ani dispărută vineri, 24 iulie, din Sectorul 6 al Capitalei, a fost găsită moartă luni, 27 iulie. Poliția Română solicitase sprijinul populației printr-un mesaj RO-Alert, după ce aceasta plecase de la o adresă din București și nu mai putuse fi contactată.

Iris Anastasia Piron, tânăra de 22 de ani dată dispărută în București, a fost găsită fără viață luni, la mai puțin de 24 de ore după transmiterea mesajului RO-Alert prin care populația era rugată să ofere informații despre ea.

Dispariția fusese semnalată după ce tânăra a plecat vineri dimineață de la o adresă din Sectorul 6 și nu a mai revenit la domiciliu. Din acel moment, aceasta nu a mai putut fi contactată.

Autoritățile au extins căutările și au transmis un mesaj RO-Alert pentru a obține sprijinul persoanelor care ar fi putut să o vadă sau să dețină informații despre locul în care se afla.

La mai puțin de o zi de la mediatizarea cazului, tânăra a fost găsită moartă.

Potrivit primelor informații, anchetatorii iau în calcul ipoteza unei sinucideri. Circumstanțele exacte în care s-a produs decesul urmează să fie stabilite în cadrul anchetei.

Tânăra ar fi suferit de depresie și s-ar fi aflat sub tratament medical.

Dispariția lui Iris Anastasia Piron a fost semnalată vineri, 24 iulie, după ce aceasta a plecat, în jurul orei 09.30, de la o adresă din Sectorul 6 al Capitalei. După plecare, tânăra nu a mai putut fi contactată și nu a revenit la domiciliu.

În momentul în care a fost văzută ultima dată, Iris purta o pereche de blugi negri, o cămașă crem cu motive florale, un hanorac gri sau negru și adidași de culoare deschisă. Tânăra purta ochelari de vedere și avea mai multe tatuaje care puteau ajuta la identificarea sa: trei pisici pe braț, trei gărgărițe pe spate și un model popular tatuat pe braț.

Autoritățile au transmis prin sistemul RO-Alert semnalmentele tinerei și au cerut ca orice informație despre aceasta să fie comunicată la numărul unic de urgență 112.

„La data de 24.07.2026, numita PIRON IRIS ANTASTASIA, de 22 de ani a plecat de la adresa din București , sector 6, fără să mai revină la domiciliu. Semnalmente: înălțime 1.74 cm, greutate 50 kg, ochi albaștri, păr blond. Îmbrăcată cu blugi negri, cămașă de culoare crem, cu motive florale, hanorac gri/ negru „Nike”, adidași de culoare deschisă. Orice informație va fi transmisă la 112.”, se arată în mesajul Ro-Alert.