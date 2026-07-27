Din cuprinsul articolului Autoritățile avertizează asupra riscului căderii unor obiecte din spațiul aerian

Locuitorii din zona de nord-est a județului Tulcea au primit, luni dimineață, un nou mesaj RO-Alert prin care au fost avertizați cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Alerta a fost emisă în jurul orei 08:47, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Tulcea.

Potrivit ISU Tulcea, mesajul RO-Alert a fost transmis pentru zona de nord-est a județului, ca măsură de prevenție.

În mesajul transmis populației, autoritățile îi îndeamnă pe oameni să își păstreze calmul și să se adăpostească.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, se arată în mesajul RO-Alert.