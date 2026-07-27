Al doilea mesaj Ro-Alert în Tulcea. Ce li s-a transmis locuitorilor

Locuitorii din nord-estul județului Tulcea au primit luni, după ora 16.00, un nou mesaj RO-Alert, prin care au fost avertizați asupra riscului ca obiecte să cadă din spațiul aerian. Este a doua alertă transmisă în aceeași zi, după ce, în cursul dimineții, sistemele radar ale Ministerului Apărării au detectat o dronă la est de Sulina.

Autoritățile au emis luni după-amiază un al doilea mesaj RO-Alert pentru populația din județul Tulcea, pe fondul unei posibile amenințări venite din spațiul aerian. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea a anunțat transmiterea avertizării la puțin timp după ora 16.00.

„În urmă cu puţin timp a fost transmis un mesaj Ro-Alert", a transmis ISU la puţin timp după ora 16.00.

Populația a fost sfătuită să rămână calmă și să se adăpostească în spații sigure, departe de ferestre și de pereții exteriori ai locuințelor.

"Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată: 90 de minute", se arată în mesajul RO-Alert.

Avertizarea de luni după-amiază este a doua emisă în județul Tulcea în cursul aceleiași zile. În timpul dimineții, autoritățile au transmis un alt mesaj RO-Alert, după ce o dronă a fost identificată de sistemul radar al Ministerului Apărării în zona situată la est de Sulina.

Două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Fetești au fost ridicate de la sol la ora 8.53 pentru supravegherea situației.

„Ținta a evoluat pentru scurt timp în spațiul aerian național, după care a trecut frontiera, îndreptându-se către Ucraina. La scurt timp, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean”, a anunțat MApN.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării, ținta a pătruns pentru o perioadă scurtă în spațiul aerian al României, după care a trecut granița spre Ucraina.

Județul Tulcea a fost vizat în mai multe rânduri de mesaje RO-Alert, în contextul atacurilor rusești cu drone asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre, aflată în apropierea frontierei cu România. În mai multe situații, fragmente provenite de la drone au fost găsite pe teritoriul județului.

Aeronave militare au fost ridicate de la sol în mod repetat pentru monitorizarea spațiului aerian și urmărirea țintelor detectate în apropierea graniței.

Forțele Aeriene ale României au doborât în weekend trei drone, în trei zile consecutive.

Vineri, 24 iulie, radarele Ministerului Apărării au detectat, la ora 9.39, o țintă aeriană aflată la aproximativ 20 de kilometri est de Sulina.

Aparatul a intrat ulterior în spațiul aerian al României și a urmat traseul Sulina–Brăila–Fetești–Buzău.

Pentru monitorizarea țintei au fost ridicate de la sol două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene și două avioane F-16 românești.