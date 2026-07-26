Dronele doborâte, trei în trei zile! După aproape opt decenii de pace și generații întregi care au cunoscut cerul doar ca pe un spațiu al zborurilor comerciale, istoria se scrie din nou chiar deasupra noastră. Nu mai suntem doar spectatori la un conflict dus la granițele noastre, suntem parte activă din apărarea propriului teritoriu.

Cele trei incidente consecutive din ultimele zile, în care drone au fost interceptate și doborâte de aviația NATO deasupra teritoriului românesc, marchează un punct de cotitură uriaș în istoria noastră recentă.

De la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial, România nu a mai fost nevoită să folosească forța armată în spațiul terestru sau aerian pentru a-și proteja integritatea. Până astăzi.

Intervenția decisivă a avioanelor de vânătoare NATO, unele patrule aeriene având la manșă piloți români, transmite trei mesaje vitale.

În primul rând, SCUTUL funcționează. Umbrela NATO și Articolul 5 nu sunt doar o garanție pe hârtie. Ele sunt reale, sunt în aer, sunt înarmate și acționează la secundă.

Doi: s-a terminat cu ezitările! Trecerea de la simpla monitorizare radar la interceptare și doborâre arată o schimbare clară de doctrină. Spațiul aerian românesc este inviolabil.

Punctul trei și cel mai important arată solidaritate totală. Faptul că aviația NATO, inclusiv piloți români, a tras pentru a apăra pământul românesc demonstrează că granița noastră este, de facto, granița întregii lumi libere.

Vigilența a înlocuit liniștea cu care eram obișnuiți. Dar, mai presus de orice, aceste evenimente ne arată o realitate nouă și fermă: România nu mai privește pasivă spre cer. România se apără!

Mesajul președintelui Nicușor Dan este în același sens. Chiar mai clar: “Îi felicit pe piloții români și pe echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Prin acțiunile lor, contribuie la apărarea teritoriului național și la siguranța cetățenilor români.

Potrivit anchetei desfășurate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei.

Investigațiile privind dronele doborâte ieri și astăzi sunt în desfășurare.

Protestul diplomatic al României fațǎ de Federația Rusǎ va fi fundamentat pe aceste cercetări.

Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusǎ să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratǎm cu toată seriozitatea, alǎturi de aliații noștri”.

Vedem ce se întâmplă mâine...