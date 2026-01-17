Șapte ani de la decizia CCR care a schimbat regulile jocului în justiția penală, rupând relația SRI-DNA

Pe 16 ianuarie 2019, Curtea Constituțională a României (CCR) adopta una dintre cele mai sensibile și controversate hotărâri din istoria recentă a justiției. La șapte ani distanță, Decizia nr. 26 rămâne un reper esențial în dezbaterea despre limitele luptei anticorupție și rolul serviciilor de informații într-un stat de drept.

Hotărârea a pus capăt, din punct de vedere constituțional, unei perioade în care cooperarea dintre procurori și Serviciul Român de Informații (SRI) a depășit cadrul clasic al schimbului de informații și a intrat într-o zonă gri, tolerată ani la rând, dar niciodată reglementată transparent.

CCR a constatat existența unui conflict constituțional generat de protocoalele încheiate între Ministerul Public și SRI, documente care au creat un mecanism de colaborare paralel cu procedura penală prevăzută de lege. Deși Curtea nu a desființat formal aceste protocoale, concluzia sa a fost fără echivoc: serviciile de informații nu pot avea un rol activ în urmărirea penală.

Prin această decizie, CCR a reafirmat un principiu fundamental: ancheta penală este atributul exclusiv al organelor judiciare, iar implicarea altor structuri, în afara cadrului legal strict, încalcă separația funcțională dintre instituțiile statului.

Efectele deciziei nu au rămas la nivel teoretic. În instanțe, judecătorii au fost nevoiți să analizeze legalitatea probelor administrate în dosare aflate pe rol, în special a interceptărilor realizate cu sprijinul SRI. În numeroase cazuri, probele obținute cu participarea nelegală a serviciului de informații au fost eliminate.

Deși nu a dus la anularea în bloc a dosarelor instrumentate anterior, hotărârea CCR a impus un standard mult mai strict de control al legalității, reducând semnificativ marja de interpretare care existase în anii anteriori.

Decizia din 2019 a venit într-un context tensionat, marcat de acuzații repetate privind excese în aplicarea legii penale. Avocați, inculpați și chiar foști magistrați au vorbit despre dosare construite aproape exclusiv pe interceptări, presiuni asupra martorilor și o cultură instituțională orientată mai degrabă spre rezultate rapide decât spre respectarea garanțiilor procesuale.

Noțiunea de „câmp tactic”, vehiculată public în legătură cu activitatea justiției, a alimentat suspiciunea că independența sistemului judiciar fusese afectată de influențe externe. Hotărârea CCR a funcționat, în acest context, ca o corecție instituțională tardivă, dar necesară.

În anii care au urmat, parchetele au fost obligate să-și adapteze metodele de lucru, renunțând la sprijinul operațional al serviciilor de informații. Investigațiile penale au devenit mai dependente de capacitatea proprie a organelor judiciare, iar ritmul dosarelor de mare corupție a scăzut vizibil.

Această schimbare a fost interpretată diferit. Susținătorii deciziei vorbesc despre o justiție mai previzibilă și mai solidă juridic. Criticii invocă o diminuare a eficienței în combaterea corupției la nivel înalt. Din punct de vedere constituțional însă, delimitarea competențelor a devenit mult mai clară.

Recent, discuția despre rolul serviciilor de informații în combaterea corupției a reapărut în spațiul public, pe fondul noilor strategii de securitate și al discursului politic despre riscuri sistemice. Președintele Nicușor Dan a subliniat necesitatea implicării serviciilor în identificarea vulnerabilităților, cu precizarea că această implicare nu trebuie să se transforme într-o interferență cu actul de justiție.

Este exact linia trasată de CCR în 2019: serviciile pot culege informații și pot sesiza organele judiciare, dar nu pot deveni parte a mecanismului de urmărire penală. Orice tentativă de revenire la formule instituționale similare protocoalelor din trecut ar risca să încalce jurisprudența constituțională deja consolidată.

La șapte ani de la pronunțare, Decizia CCR nr. 26/2019 continuă să fie un punct de referință în relația dintre securitate și justiție. Ea nu a blocat lupta anticorupție, ci a impus limitele necesare pentru ca aceasta să se desfășoare în interiorul statului de drept.

Într-o perioadă în care presiunea pentru rezultate rapide reapare constant, hotărârea din 2019 reamintește că eficiența nu poate fi obținută prin derogări permanente de la lege. Este o lecție instituțională care, la șapte ani distanță, rămâne pe deplin actuală.