Prețurile carburanților, 16 februarie 2026. La cât a ajuns litrul de benzină și motorină în prima zi a săptămânii

La începutul acestei săptămâni, șoferii din România găsesc la stațiile de alimentare aceleași tarife ca la finalul săptămânii trecute. Luni, 16 februarie 2026, prețurile carburanților nu au suferit modificări, însă nivelul actual rămâne peste cel înregistrat la începutul anului, potrivit peco-online.ro.

La data de 16 februarie 2026, prețurile carburanților nu au fost ajustate față de zilele precedente.

Un litru de benzină standard este comercializat în intervalul 7,73 – 7,88 lei. Pentru benzina premium, șoferii plătesc între 8,31 și 8,6 lei pe litru.

În ceea ce privește motorina standard, prețurile variază între 8,06 și 8,16 lei pe litru, în timp ce motorina premium este cuprinsă între 8,43 și 8,71 lei.

Pentru GPL, tariful pe litru se situează între 3,9 și 3,96 lei. Diferențele între orașe sunt minime, iar la nivel național nu au fost înregistrate variații față de sfârșitul săptămânii trecute.

Comparativ cu celelalte state membre, România ocupă locul 18 în Uniunea Europeană în clasamentul țărilor cu cele mai reduse prețuri la benzină. În fața sa se află state precum Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cehia sau Polonia.

Aceeași poziție, a 18-a, este ocupată și în cazul motorinei, unde prețurile mai mici sunt înregistrate în țări precum Grecia, Portugalia sau Spania.

Dacă din prețul final sunt eliminate taxele, România urcă în clasament, ajungând pe locul 12 la benzina fără taxe și pe locul 13 la motorina fără taxe. Datele arată că accizele și TVA au un impact important asupra sumei plătite la pompă.

Chiar dacă la 16 februarie prețurile au rămas stabile, începutul anului 2026 a adus majorări succesive. Evoluția generală indică o tendință ușor ascendentă a tarifelor la carburanți.

În comparație cu Bulgaria și Ungaria, România este singura dintre cele trei țări unde se observă o creștere clară în primele luni ale anului, atât în cazul benzinei, cât și al motorinei.

În Bulgaria, prețurile au fost în ultimele șase luni mai mici și relativ stabile, în timp ce Ungaria s-a poziționat, în general, între Bulgaria și România, cu oscilații moderate, mai evidente la motorină.

Aceste evoluții sunt corelate cu modificările fiscale aplicate de la 1 ianuarie 2026, când au intrat în vigoare noi niveluri ale accizelor la carburanți, stabilite prin legislația fiscală națională, influențând astfel costurile afișate la pompă.