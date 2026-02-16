Economie

Prețurile carburanților, 16 februarie 2026. La cât a ajuns litrul de benzină și motorină în prima zi a săptămânii

Comentează știrea
Prețurile carburanților, 16 februarie 2026. La cât a ajuns litrul de benzină și motorină în prima zi a săptămâniiPompă carburanți. Sursă foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

La începutul acestei săptămâni, șoferii din România găsesc la stațiile de alimentare aceleași tarife ca la finalul săptămânii trecute. Luni, 16 februarie 2026, prețurile carburanților nu au suferit modificări, însă nivelul actual rămâne peste cel înregistrat la începutul anului, potrivit peco-online.ro.

Prețurile carburanților, 16 februarie 2026. Cât plătesc șoferii pentru benzină, motorină și GPL

La data de 16 februarie 2026, prețurile carburanților nu au fost ajustate față de zilele precedente.

Un litru de benzină standard este comercializat în intervalul 7,73 – 7,88 lei. Pentru benzina premium, șoferii plătesc între 8,31 și 8,6 lei pe litru.

În ceea ce privește motorina standard, prețurile variază între 8,06 și 8,16 lei pe litru, în timp ce motorina premium este cuprinsă între 8,43 și 8,71 lei.

Destinația europeană care rivalizează cu Japonia. Magia migdalilor înfloriți, aproape de casă
Destinația europeană care rivalizează cu Japonia. Magia migdalilor înfloriți, aproape de casă
Câți bani pierd pensionarii. Prognoza BNR pentru 2026
Câți bani pierd pensionarii. Prognoza BNR pentru 2026

Pentru GPL, tariful pe litru se situează între 3,9 și 3,96 lei. Diferențele între orașe sunt minime, iar la nivel național nu au fost înregistrate variații față de sfârșitul săptămânii trecute.

Cum sunt prețurile carburanților în România, comparativ cu UE

Comparativ cu celelalte state membre, România ocupă locul 18 în Uniunea Europeană în clasamentul țărilor cu cele mai reduse prețuri la benzină. În fața sa se află state precum Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cehia sau Polonia.

Aceeași poziție, a 18-a, este ocupată și în cazul motorinei, unde prețurile mai mici sunt înregistrate în țări precum Grecia, Portugalia sau Spania.

Dacă din prețul final sunt eliminate taxele, România urcă în clasament, ajungând pe locul 12 la benzina fără taxe și pe locul 13 la motorina fără taxe. Datele arată că accizele și TVA au un impact important asupra sumei plătite la pompă.

Tendință de creștere la început de an

Chiar dacă la 16 februarie prețurile au rămas stabile, începutul anului 2026 a adus majorări succesive. Evoluția generală indică o tendință ușor ascendentă a tarifelor la carburanți.

În comparație cu Bulgaria și Ungaria, România este singura dintre cele trei țări unde se observă o creștere clară în primele luni ale anului, atât în cazul benzinei, cât și al motorinei.

În Bulgaria, prețurile au fost în ultimele șase luni mai mici și relativ stabile, în timp ce Ungaria s-a poziționat, în general, între Bulgaria și România, cu oscilații moderate, mai evidente la motorină.

Aceste evoluții sunt corelate cu modificările fiscale aplicate de la 1 ianuarie 2026, când au intrat în vigoare noi niveluri ale accizelor la carburanți, stabilite prin legislația fiscală națională, influențând astfel costurile afișate la pompă.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:21 - Prețurile carburanților, 16 februarie 2026. La cât a ajuns litrul de benzină și motorină în prima zi a săptămânii
13:12 - Destinația europeană care rivalizează cu Japonia. Magia migdalilor înfloriți, aproape de casă
13:04 - Grindeanu condiționează susținerea reformei: Fără tăieri de salarii la medici, profesori și milițieni
12:57 - Giovanni Becali, ordine și disciplină după gratii. Ce a făcut omul de afaceri
12:49 - Negocierile de aderare la UE blocate pentru Chișinău: veto indirect al Ungariei sau lipsă de voință de a se detașa de...
12:42 - Netflix lansează un serial horror despre o nuntă cu secrete întunecate

HAI România!

La loc comanda! Hai LIVE cu Turcescu
La loc comanda! Hai LIVE cu Turcescu
Sistemul global de control al armelor, în colaps
Sistemul global de control al armelor, în colaps
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!

Proiecte speciale