Responsabilitățile pe care le avem pe timp de ninsoare. Nerespectarea obligațiilor aduc amenzi usturătoare

Ninsoarea și viscolul aduc nu doar dificultăți în trafic, ci și controale intensificate din partea autorităților. În contextul avertizărilor meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru municipiul București, polițiștii rutieri și echipele locale au anunțat măsuri ferme pentru menținerea siguranței pe șosele. Șoferii care nu respectă obligațiile legale în condiții de iarnă riscă sancțiuni consistente și chiar reținerea documentelor mașinii.

Pe durata codului portocaliu, echipajele Brigada Rutieră sunt mobilizate pe toate arterele importante din Capitală. Polițiștii patrulează permanent și intervin acolo unde se constată blocaje, carosabil alunecos sau alte situații care pot pune în pericol participanții la trafic.

Reprezentanții instituției au transmis că: „Pe parcursul acestei perioade, suntem în permanent angrenați în activități pe toate arterele din Capitală, în vederea asigurării desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță și pentru prevenirea producerii accidentelor de circulație”.

Intervențiile sunt coordonate împreună cu autoritățile locale și serviciile de deszăpezire, iar măsurile sunt adaptate constant în funcție de evoluția fenomenelor meteo. Scopul principal este prevenirea accidentelor și evitarea ambuteiajelor majore, mai ales în zonele cu trafic intens.

Condițiile de iarnă impun reguli clare pentru toți conducătorii auto. Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor în timpul ninsorilor abundente sau al viscolului. Dacă deplasarea este absolut necesară, șoferii trebuie să se informeze în prealabil despre starea drumurilor și să își pregătească autoturismul corespunzător.

Adaptarea vitezei la condițiile meteo-rutiere este esențială. Pe carosabil umed, acoperit cu zăpadă sau polei, distanța de frânare crește considerabil. De aceea, este obligatorie păstrarea unei distanțe suficiente față de vehiculul din față și evitarea manevrelor riscante, precum frânările bruște, depășirile repetate sau schimbările rapide de direcție.

Totodată, vizibilitatea joacă un rol crucial. Parbrizul, luneta, oglinzile și geamurile laterale trebuie curățate complet înainte de plecare. Sistemele de iluminare și semnalizare trebuie să funcționeze corespunzător, iar ștergătoarele și instalația de climatizare trebuie verificate pentru a preveni aburirea geamurilor.

Una dintre cele mai importante prevederi legale în sezonul rece vizează echiparea corespunzătoare a vehiculelor. Utilizarea anvelopelor de iarnă este obligatorie atunci când se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

Pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone și pentru cele destinate transportului de persoane cu mai mult de nouă locuri, inclusiv șoferul, legea impune anvelope de iarnă pe axele de tracțiune sau montarea lanțurilor ori a altor echipamente antiderapante certificate.

Nerespectarea acestor obligații atrage amenzi cuprinse între 9 și 20 de puncte-amendă, ceea ce înseamnă sume între 1.822,5 și 4.050 de lei. În plus, polițiștii pot reține certificatul de înmatriculare sau de înregistrare al vehiculului, eliberând doar o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație.

În anumite situații, atunci când abaterile sunt cumulate sau sunt constatate și alte nereguli, sancțiunile pot ajunge la valori și mai ridicate, motiv pentru care autoritățile insistă asupra respectării stricte a regulilor.

Măsurile nu îi vizează doar pe șoferi. Pietonii trebuie să circule exclusiv pe trotuare și să traverseze doar prin locurile marcate și semnalizate. Traversarea se face la culoarea verde a semaforului și numai după ce s-au asigurat că intenția lor a fost observată de conducătorii auto.

În condiții de ninsoare și polei, distanța de frânare a vehiculelor crește, iar riscul de alunecare este mai mare. De aceea, prudența este esențială pentru toți participanții la trafic.

Autoritățile atrag atenția că regulile din sezonul rece nu sunt simple recomandări, ci obligații legale menite să protejeze vieți. În perioadele cu avertizări meteo severe, respectarea lor poate face diferența dintre un drum în siguranță și un incident cu urmări grave.