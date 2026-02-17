Medicamentele care pot crea probleme șoferilor. Efectele pot varia de la un caz la altul

Șoferii sunt avertizați să fie atenți, deoarece unele medicamente, fie prescrise, fie cumpărate fără rețetă, pot influența capacitatea de a conduce și pot provoca dificultăți la un control rutier. Ministerul Sănătății recomandă verificarea listei medicamentelor autorizate în România care conțin substanțe psihoactive.

Lista medicamentelor autorizate în România care pot afecta capacitatea de a conduce autovehicule a fost realizată de comisii consultative și de direcțiile de specialitate ale Ministerului Sănătății, împreună cu Agenția Națională a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale din România.

„Lista medicamentelor autorizate în România care pot afecta capacitatea de a conduce autovehicule a fost realizată de către comisii consultative și direcțiile de specialitate ale Ministerului Sănătații, precum și de către Agenția Națională a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale din România cu scopul de a informa populația privind medicamentele care pot avea efecte psihoactive și care se eliberează cu sau fără prescripție medicală”, se arată pe pagina ministerului.

Lista nu include substanțe a căror utilizare este interzisă, precum drogurile. De asemenea, ministerul Sănătății recomandă „evitarea conducerii vehiculelor după administrarea acestor substanțe și respectarea întocmai a indicației medicului curant”.

Anumite medicamente utilizate frecvent pot influența atenția, reflexele și coordonarea, ceea ce afectează capacitatea de a conduce. În această categorie se regăsesc:

analgezicele opioide;

anxioliticele și sedativele;

antipsihoticele;

antihistaminicele care provoacă somnolență;

unele anticonvulsivante.

Astfel, faptul că un tratament este legal nu înseamnă automat că o persoană este aptă să conducă. Efectele pot varia de la un caz la altul și pot fi accentuate de oboseală sau de consumul de alcool.

O verificare gestionată corect începe înainte de plecarea la drum. Șoferii trebuie să aibă asupra lor rețeta sau recomandarea medicală, dacă urmează un tratament care poate ridica semne de întrebare, să citească atent prospectul și să respecte avertismentele privind condusul, precum și să evite combinațiile periculoase (medicamente + alcool + oboseală).

Șoferii trebuie să rămână calmi și să urmeze procedura dacă sunt testați în trafic și apare o suspiciune. Testele rapide au caracter orientativ, iar confirmarea se face exclusiv prin analize de laborator. Refuzul recoltării probelor biologice reprezintă o abatere gravă, sancționată sever de legislația rutieră, inclusiv penal.