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Ciprian Ciucu, pus sub control judiciar: „De acum înainte o să am o tinichea de coadă”. Acuzațiile DNA. Update

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Ciprian Ciucu, pus sub control judiciar: „De acum înainte o să am o tinichea de coadă”. Acuzațiile DNA. UpdateCiprian Ciucu. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

După trei ore petrecute în fața procurorilor, Ciprian Ciucu a anunțat că nu demisionează din funcția de primar. De asemenea, edilul a explicat că va colabora cu organele judiciare. Conform primelor informații, acesta a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Ciucu, după ce a dat explicații în fața procurorilor DNA

„Nu am nimic de ascuns. Sunt încrezător că acest proces va scoate adevărul la iveală. Știu că de acum înainte o să am o tinichea de coadă. Vreau să îmi duc mandatul la capăt.”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a ajuns miercuri la sediul DNA, în contextul unor investigații care, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, l-ar viza în mai multe dosare penale.

Conform unor surse citate de presă, o parte dintre anchete ar avea legătură cu activitatea desfășurată de acesta în perioada în care a condus Primăria Sectorului 6. Aceleași surse au susținut că procurorii ar analiza suspiciuni privind presupuse fapte de luare de mită și deturnare de fonduri.

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De asemenea, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora ar exista patru dosare distincte aflate în lucru, unele dintre acestea având legătură cu campania electorală în urma căreia Ciprian Ciucu a fost ales primar general al Municipiului București.

Ciprian Ciucu a câștigat alegerile anticipate organizate în decembrie 2025, după ce fostul edil al Capitalei, Nicușor Dan, a fost ales președinte al României și a părăsit funcția de primar general.

Înainte de a ajunge la conducerea Primăriei Capitalei, Ciucu a ocupat funcția de primar al Sectorului 6 în perioada 2020-2026.

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