Din cuprinsul articolului Ciucu, după ce a dat explicații în fața procurorilor DNA

După trei ore petrecute în fața procurorilor, Ciprian Ciucu a anunțat că nu demisionează din funcția de primar. De asemenea, edilul a explicat că va colabora cu organele judiciare. Conform primelor informații, acesta a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

„Nu am nimic de ascuns. Sunt încrezător că acest proces va scoate adevărul la iveală. Știu că de acum înainte o să am o tinichea de coadă. Vreau să îmi duc mandatul la capăt.”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a ajuns miercuri la sediul DNA, în contextul unor investigații care, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, l-ar viza în mai multe dosare penale.

Conform unor surse citate de presă, o parte dintre anchete ar avea legătură cu activitatea desfășurată de acesta în perioada în care a condus Primăria Sectorului 6. Aceleași surse au susținut că procurorii ar analiza suspiciuni privind presupuse fapte de luare de mită și deturnare de fonduri.

De asemenea, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora ar exista patru dosare distincte aflate în lucru, unele dintre acestea având legătură cu campania electorală în urma căreia Ciprian Ciucu a fost ales primar general al Municipiului București.

Ciprian Ciucu a câștigat alegerile anticipate organizate în decembrie 2025, după ce fostul edil al Capitalei, Nicușor Dan, a fost ales președinte al României și a părăsit funcția de primar general.

Înainte de a ajunge la conducerea Primăriei Capitalei, Ciucu a ocupat funcția de primar al Sectorului 6 în perioada 2020-2026.