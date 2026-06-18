După ce numele său a fost asociat cu ancheta DNA care îl vizează pe Ciprian Ciucu, Denise Rifai a declarat că nu a formulat niciun denunț, potrivit România TV. Jurnalista a confirmat însă că are o relație de prietenie cu Odeta Nestor.

„Nu apar în niciun dosar penal și nu am făcut niciun denunț”, i-a spus jurnalista lui Victor Ciutacu.

Dincolo de această poziție, Denise Rifai nu a făcut alte comentarii cu privire la subiect. Referirile la numele său au apărut în contextul informațiilor conform cărora și Odeta Nestor, fostă președintă a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, s-ar afla în atenția anchetatorilor.

Întrebată despre relația cu aceasta, jurnalista a confirmat că le leagă de prietenie.

„Odeta e prietena mea”, a declarat aceasta, potrivit Gândul.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, procurorii verifică mai multe aspecte care ar avea legătură cu activitatea desfășurată la nivelul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. În acest context, Odeta Nestor este suspectată de anchetatori de săvârșirea unor infracțiuni de corupție și a unor fapte privind accesul la informații care nu sunt destinate publicității.

Ancheta DNA vizează atât presupuse acte de corupție din domeniul jocurilor de noroc, cât și finanțarea unei campanii electorale desfășurate în anul 2025. Potrivit procurorilor, într-un dosar separat constituit la finalul anului trecut, a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru mai multe persoane, printre care și Ciprian Ciucu, cercetat pentru luare de mită.

Conform suspiciunilor formulate de anchetatori, în contextul obținerii unor documente necesare pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar din București, mai mulți oameni de afaceri ar fi oferit servicii de publicitate și consultanță electorală destinate susținerii activității politice a edilului.

DNA susține că respectivele beneficii ar fi fost acordate în legătură cu atribuțiile de serviciu exercitate de Ciprian Ciucu în cadrul procedurilor administrative desfășurate la Primăria Sectorului 6.

Primarul Sectorului 6 respinge acuzațiile și susține că nu a primit bani sau alte beneficii în schimbul emiterii documentelor administrative.

„A fost o zi ciudată pentru mine. Este pentru prima oară când mi se întâmplă așa ceva. Dar am dus-o relativ ușor, sentimentele care m-au încercat au fost doar uimirea și frustrarea. Uimire pentru că nu știu de unde vine și frustrare pentru că, dimpotrivă, am limitat corupția, după puterile mele, în toate pozițiile publice sau civice în care m-am aflat.

Cu privire la acuzația de luare de mită… Se pare că niște persoane s-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume în numele meu în campania electorală de anul trecut. Ei spun, într-un denunț, că eu aș fi știut. Mai mult voi afla după ce voi avea, împreună cu avocații, acces la dosar. Eu nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase.

Aceste acuzații pică prost, într-un context prost: am enorm de mult de lucru la primărie și acum, cu acest dosar, voi avea de cărat după mine, probabil un an, doi sau trei, niște acuzații pe care va trebui să le demontez și un proces obositor și sâcâitor. Sper să scap cât mai repede de această tinichea.

În afară de timpul pe care va trebui să îl dedic acestui proces (mai am și altele, m-au dat dezvoltatori imobiliari în judecată atunci când am protejat legitim interseul public), mă voi comporta ca și când nimic nu s-a întâmplat și voi munci cu toate puterile pentru orașul nostru”, a scris Ciucu pe Facebook.