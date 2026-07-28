PSD a anunțat că a contestat în instanță 12 hotărâri adoptate de Guvernul interimar și cere suspendarea aplicării acestora. Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, susține că Executivul și-a depășit atribuțiile și îl avertizează pe premierul Ilie Bolojan că România riscă să piardă 1 miliard de euro din PNRR dacă nu retrage Strategia națională pentru conservarea biodiversității și nu o trimite Parlamentului.

Sorin Grindeanu a declarat marți, la Parlament, că PSD a depus 12 plângeri prealabile împotriva a 12 hotărâri de Guvern adoptate în ședința din 23 iulie 2026.

Potrivit liderului social-democrat, actele normative depășesc limitele constituționale și legale ale mandatului unui Guvern demis, întrucât promovează politici noi și reprezintă exercitarea unor atribuții ministeriale după expirarea termenului de 45 de zile.

„În total au fost depuse 12 plângeri prealabile pentru 12 HG-uri”, a declarat Grindeanu.

Liderul PSD a precizat că procedura prealabilă era obligatorie, însă legea permite solicitarea suspendării executării actelor fără a aștepta răspunsul Guvernului.

Astfel, PSD a sesizat Curtea de Apel București pentru suspendarea executării celor 11 hotărâri deja publicate în Monitorul Oficial și anunță că va contesta și Strategia națională pentru conservarea biodiversității imediat după publicarea acesteia.

Grindeanu i-a cerut premierului Ilie Bolojan să retragă hotărârea privind Strategia națională pentru conservarea biodiversității și să transmită documentul Parlamentului pentru a fi adoptat prin lege.

„Dacă nu va face acest lucru, premierul Bolojan va fi unicul vinovat dacă România va pierde 1 miliard de euro din PNRR”, a afirmat liderul PSD.

Acesta a susținut că Parlamentul poate dezbate rapid proiectul, evitând blocaje pentru marile proiecte de infrastructură, producția de energie hidro și exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră.

În argumentația sa, Grindeanu a invocat cazul autostrăzii Lugoj–Deva, despre care spune că a fost întârziată din cauza unor norme de mediu care au impus construirea tunelurilor pentru urși.

„Domnule Bolojan, Ilie, nu mai încălca legea. Trimite proiectul la Parlament și îl vom dezbate cu celeritate. Dacă nu vei face acest lucru și vom pierde banii, ești unicul responsabil”, a declarat președintele PSD.