Angajați CFR Marfă, implicați într-un dosar penal de furt calificat

Polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi București au efectuat, pe 1 octombrie 2025, o acțiune de amploare la domiciliile mai multor angajați ai CFR Marfă suspectați de furt calificat. Oamenii legii au pus în aplicare 18 mandate, desfășurate simultan în municipiul București și în județele Ilfov, Dâmbovița și Teleorman. Ancheta vizează în special dispariția unor componente esențiale ale locomotivelor și a unor cantități semnificative de combustibil.

Conform informațiilor transmise de Inspectoratul General al Poliției Române, ancheta a pornit de la plângerile oficiale depuse de CFR Marfă.

”Poliţiştii Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Bucureşti, sub coordonarea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, pun în aplicare 18 mandate de percheziţie domiciliară în judeţele Dâmboviţa, Teleorman, Ilfov si în municipiul Bucureşti.”, se arată în comunicatul de presă.

Sesizările vizau dispariția unor componente esențiale ale locomotivelor și lipsa nejustificată a unor cantități de motorină din rezervoarele garniturilor.

Polițiștii au ridicat la percheziții numeroase componente metalice, rezervoare improvizate de motorină și documente contabile suspecte. Toate acestea vor fi analizate pentru a se stabili proveniența și pentru a demonstra legătura directă cu infracțiunile reclamate.

La data de 1 octombrie 2025, polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi București, sprijiniți de luptători ai Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale (SIAS), au efectuat percheziții simultan la adrese din București, Ilfov, Dâmbovița și Teleorman.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

„Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, pentru documentarea întregii activități infracționale.”, se arată în comunicatul de presă transmis de Secția Regională de Poliție Transporturi București.

Ancheta urmărește identificarea tuturor persoanelor implicate, stabilirea prejudiciului și documentarea completă a activității infracționale pentru aplicarea măsurilor legale necesare.