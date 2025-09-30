Zece trenuri de pe ruta București Nord – Aeroport Otopeni, anulate timp de câteva zile

Zece dintre cele 48 de trenuri de pe ruta București Nord – Aeroport Henri Coandă nu vor circula între 14 și 17 octombrie 2025, în intervalul 09:00 – 14:00, din cauza lucrărilor la infrastructura feroviară, a anunțat marți CFR Călători, într-un comunicat.

„Pentru efectuarea unor lucrări la infrastructura feroviară pe linia Bucureşti Nord - Aeroportul Internaţional Henri Coandă, solicitate şi realizate de către administratorul infrastructurii - CNCF CFR SA, CFR Călători nu va putea opera temporar, în intervalul orar rezervat lucrărilor, 10 trenuri din cele 48 (24 tur/24 retur) aflate în circulaţie pe această rută. Lucrările solicitate şi realizate de către administratorul infrastructurii CFR SA se vor desfăşura zilnic, în perioada 14 - 17 octombrie 2025, între orele 09:00 - 14:00”, se arată în comunicat.

Astfel, trenurile care nu vor circula pe această rută sunt:

R-M 7917 București Nord (plecare 09:10) – Aeroport Henri Coandă (sosire 09:31);

R-M 7919 București Nord (plecare 09:50) – Aeroport Henri Coandă (sosire 10:11);

R-M 7920 Aeroport Henri Coandă (plecare 09:52) – București Nord (sosire 10:17);

R-M 7921 București Nord (plecare 11:10) – Aeroport Henri Coandă (sosire 11:31);

R-M 7922 Aeroport Henri Coandă (plecare 10:32) – București Nord (sosire 10:57);

R-M 7923 București Nord (plecare 12:30) – Aeroport Henri Coandă (sosire 12:51);

R-M 7924 Aeroport Henri Coandă (plecare 11:52) – București Nord (sosire 12:17);

R-M 7925 București Nord (plecare 13:50) – Aeroport Henri Coandă (sosire 14:11);

R-M 7926 Aeroport Henri Coandă (plecare 13:12) – București Nord (sosire 13:37);

R-M 7928 Aeroport Henri Coandă (plecare 14:32) – București Nord (sosire 14:57).

CFR Călători a precizat că celelalte 38 de trenuri de pe ruta București Nord – Aeroport Henri Coandă vor circula conform graficului stabilit în Mersul Trenurilor.

Compania recomandă călătorilor să verifice orele de sosire și de plecare în stațiile CFR sau la casele de bilete. De asemenea, călătorii pot consulta site-urile operatorului pentru informații actualizate despre circulația trenurilor.

Unde mai pot fi găsite informații actualizate despre circulația trenurilor: