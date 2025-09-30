Social

Bucureștiul, sufocat de poluare. Măsurători alarmante lângă Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta

Bucureștiul, sufocat de poluare. Măsurători alarmante lângă Institutul de Pneumoftiziologie Marius NastaSursa foto: Arhiva EVZ
Calitatea aerului din București a atins din nou cote alarmante, potrivit hărții vizuale a indicelui calității aerului în timp real. Una dintre cele mai expuse zone este cea din apropierea Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, unde datele oficiale indică un nivel de poluare periculos pentru sănătatea populației, în special pentru persoanele vulnerabile.

Nivel de poluare ridicat în București. Grupurile vulnerabile, primele afectate

Datele oficiale arată că aerul din Capitală reprezintă un risc major pentru sănătate, mai ales în cazul copiilor, al persoanelor în vârstă și al celor care suferă deja de boli respiratorii.

Gravitatea situației este accentuată de faptul că zona unde au fost înregistrate aceste valori ridicate de poluare se află chiar lângă Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, unitate medicală unde sunt internați pacienți cu afecțiuni pulmonare.

Avocatul Daniel Velicu a atras atenția asupra acestei situații.

Nicușor Dan: Statul îi va plăti pe cei care aleg să facă stagiul militar
Vedetismului Andei Adam, sursă de profit pentru o companie de șervețele
Vedetismului Andei Adam, sursă de profit pentru o companie de șervețele

„Doar bolnav în București să nu fii! Așa arată măsurătorile oficiale privind calitatea aerului, la doi pași de Spitalul de Pneumologie Marius Nasta. Dragi bolnavi, nu deschideți ferestrele, nu respirați, aveți dreptul doar la… a muri”, a scris el pe Facebook.

hartă poluare

Hartă poluare. Sursa foto: Facebook/Avocat Daniel Velicu

Critici la adresa primarilor

Velicu subliniază că toți primarii Capitalei au folosit imaginea orașului în scop politic, fără să rezolve una dintre cele mai mari probleme: aerul pe care îl respiră bucureștenii.

„Măsurătorile indică aer nesănătos pentru grupurile vulnerabile: copii, bătrâni și mai ales pentru bolnavii de plămâni. Acesta e orașul de care s-au folosit toți primarii pentru a obține capital politic”, a adăugat el.

Măsurătorile privind calitatea aerului din București și din alte zone ale țării pot fi consultate în timp real pe platforma https://aqicn.org.

Nivelul de poluare, mai ridicat după incendiul izbucnit pe o platforma industrială

Săptămâna trecută, un incendiu puternic a izbucnit la un depozit din Sectorul 2 al Capitalei, în zona Pantelimon, pe fosta platformă industrială Antrefrig. Flăcările au provocat degajări masive de fum, iar autoritățile au transmis mesaje RO-Alert pentru a avertiza populația din împrejurimi.

Alimente, băuturi și vopseluri au fost mistuite de flăcări, iar un fum dens și toxic s-a răspândit pe mai mulți kilometri în jur.

Ministerul Mediului a anunțat că degajările masive de fum au afectat întreaga Capitală, iar incendiul a avut un impact semnificativ asupra calității aerului din București.

Europa-Rusia 1-0 (la pauză). Cum va egala Kremlinul, după "golul" primit la Chișinău
Hocus-pocus chișinăus! Hai LIVE cu Turcescu
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
