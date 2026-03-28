Dezvăluire surprinzătoare după moartea lui Chuck Norris. Actorul mai are o fiică despre care nu știa

Moartea actorului și artistului marțial Chuck Norris, survenită pe 19 martie 2026, în Hawaii, la vârsta de 86 de ani, readuce în atenția publicului un episod mai puțin cunoscut din viața sa personală, potrivit Fox News.

În 1991, acesta a descoperit, în mod neașteptat, că are o fiică despre a cărei existență nu știa de aproape trei decenii, după ce a primit o scrisoare care i-a schimbat definitiv parcursul personal.

În 1991, Norris a primit o scrisoare care avea să-i schimbe viața. În memoriile sale din 2004, „Against All Odds”, actorul a descris momentul în care a aflat că are o fiică.

„Eram acasă și îmi verificam corespondența când am văzut această scrisoare și am deschis-o”, a povestit el ulterior într-un interviu acordat emisiunii Entertainment Tonight.

Scrisoarea era semnată de o femeie pe nume Dina, care i-a transmis: „Sunt fiica ta dintr-o relație din trecut”. Ea a explicat că a aflat identitatea tatălui său biologic la vârsta de 16 ani, însă mama ei i-a spus că Norris era căsătorit și că nu ar trebui să intervină în viața familiei acestuia.

Actorul a relatat că evenimentul își avea originea în august 1962, cu puțin timp înainte de a fi lăsat la vatră din Forțele Aeriene ale Statelor Unite. Staționat în Riverside, California, Norris a avut o relație de o noapte cu o femeie cunoscută într-un club.

În acea perioadă, prima sa soție, Dianne Holechek, se afla în Los Angeles, pregătind locuința familiei. În cartea sa, actorul a recunoscut: „Știam că, dintr-o perspectivă etică, creștină, ceea ce făceam era greșit” și a adăugat că „se simțea vinovat pentru că îi era infidel soției”.

După primirea scrisorii, Norris a apelat la mama sa pentru a verifica situația. Inițial reticent, actorul a acceptat ulterior să o întâlnească pe Dina.

Momentul întâlnirii a fost descris în termeni emoționanți în memoriile sale: „Am intrat în sufragerie și aproape că mi-a fost tăiată respirația. În fața mea era o tânără frumoasă. Eram uimit, dar în clipa în care am văzut-o, am știut”.

El a mai precizat că nu a simțit nevoia unor teste ADN:

„Nu aveam nicio îndoială că era fiica mea”.

Relația dintre cei doi s-a consolidat rapid. „M-am dus la ea, am îmbrățișat-o și am început amândoi să plângem”, a scris Norris, adăugând că sentimentul era „ca și cum ar fi cunoscut-o toată viața”.

Dina i-a explicat ulterior că mama ei a rămas însărcinată în urma acelei întâlniri unice. După naștere, femeia s-a căsătorit, iar Dina a crescut crezând că acel bărbat era tatăl său.

La 16 ani, a aflat adevărul, însă a decis să nu îl contacteze pe Norris pentru a nu-i afecta viața de familie. Abia după aproximativ un deceniu, când a aflat din presă că actorul divorțase, a decis să îi scrie, cu acordul soțului său.

La începutul anilor ’90, Norris filma serialul Walker, Texas Ranger în Dallas, același oraș în care locuia și Dina împreună cu familia sa.

Actorul a interpretat această coincidență ca fiind semnificativă: „Când am aflat că Dina și familia ei sunt și ele în Dallas, am fost convins că acesta este planul lui Dumnezeu de a ne aduce împreună”.

El a menționat că Dina și familia acesteia au devenit „o parte binecuvântată” din viața sa și și-a exprimat regretul față de mama acesteia pentru „înșelăciune”.

Familia lui Norris a anunțat decesul acestuia în urma unei urgențe medicale, printr-un mesaj public. În declarație se arată:

„Pentru lume, el a fost un artist marțial, un actor și un simbol al forței. Pentru noi, a fost un soț devotat, un tată și bunic iubitor și inima familiei noastre”.

Aceștia au subliniat că Norris „și-a trăit viața cu credință, scop și un angajament neclintit față de cei pe care i-a iubit”.