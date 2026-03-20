Legendarul actor Chuck Norris a murit la 86 de ani

Starul hollywoodian Chuck Norris, renumit pentru rolurile din filmele de acțiune și ca maestru al artelor marțiale, a murit vineri la vârsta de 86 de ani, au anunțat surse din familie și mai multe instituții de presă.

Născut pe 10 martie 1940, Carlos Ray “Chuck” Norris a devenit un simbol al genului de acțiune, cucerind publicul din întreaga lume cu prestațiile din producții precum Missing in Action, The Delta Force și serialul de succes Walker, Texas Ranger.

Potrivit primelor relatări, actorul a fost internat în statul Hawaii după ce a suferit o urgență medicală, însă nu au fost încă detaliate circumstanțele exacte ale acesteia. Familia a confirmat ulterior decesul și a cerut discretie în această perioadă dificilă.

De la începutul carierei, Norris a fost recunoscut nu numai ca interpret, ci și ca un adevărat practicant și promotor al artelor marțiale, devenind o figură influentă atât pe marele ecran, cât și în cultura populară.

Vestea morții sale a provocat un val de reacții din partea fanilor și colegilor de breaslă, care rememorează impactul pe care l‑a avut asupra publicului și asupra cinematografiei de acțiune.

Hollywoodul și lumea artelor marțiale sunt în doliu după ce Chuck Norris, unul dintre cei mai emblematici actori și maeștri ai luptelor corp la corp, a murit la vârsta de 86 de ani. Născut Carlos Ray Norris pe 10 martie 1940 în Ryan, Oklahoma, el a transformat perseverența și pasiunea pentru arte marțiale într-o carieră impresionantă ce a captivat publicul timp de decenii.

Cariera sa a început în Forțele Aeriene ale SUA, unde tânărul Norris a descoperit și perfecționat arta karate-ului. Talentul său excepțional l-a făcut să câștige multiple titluri de campion la competiții naționale și internaționale și să devină un adevărat simbol al disciplinelor de luptă.

Hollywood-ul l-a remarcat în anii ’60, iar odată cu rolurile din filme precum Missing in Action și The Delta Force, Norris a devenit un star al filmelor de acțiune. Popularitatea sa a atins apogeul în anii ’90 cu serialul de televiziune Walker, Texas Ranger, în care a interpretat un polițist justițiar, curajos și incoruptibil, consolidându-și statutul de legendă a culturii pop.

Pe lângă realizările cinematografice, Norris a publicat cărți despre arte marțiale, filosofie și fitness, contribuind la răspândirea valorilor disciplinei și muncii asidue. Umorul și imaginea sa iconică au dat naștere celebrului fenomen cultural „Chuck Norris Facts”, care a transformat fiecare aspect al legendei sale într-un mit contemporan.

Familia și apropiații au confirmat decesul actorului, cerând respect pentru intimitatea lor în aceste momente dificile. Comunitatea globală de fani și colegi de breaslă și-a exprimat imediat regretul și aprecierea față de contribuția sa remarcabilă în cinematografie și sport.

Chuck Norris lasă în urmă o moștenire vastă și inspirațională, ca actor, sportiv și simbol al curajului și al perseverenței, rămânând o figură de referință pentru generațiile viitoare.