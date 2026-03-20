Chuck Norris, de urgență la spital. Actorul se confruntă cu probleme de sănătate

Actorul american Chuck Norris a fost internat de urgență într-un spital din Hawaii după ce a acuzat o stare de rău, incidentul având loc în cursul ultimelor 24 de ore pe insula Kauai, potrivit TMZ. Detaliile privind cauza exactă a problemelor medicale nu au fost făcute publice până în acest moment.

Sursele citate nu au oferit informații suplimentare despre circumstanțele în care s-a produs episodul medical, iar reprezentanții actorului au refuzat să comenteze situația. Lipsa de detalii a alimentat însă interesul public, mai ales în contextul în care actorul este una dintre figurile emblematice ale filmelor de acțiune din ultimele decenii.

În ciuda internării, Chuck Norris ar fi într-o stare generală bună și are o dispoziție pozitivă. Nu au fost oferite însă informații oficiale privind diagnosticul, durata spitalizării sau eventuale complicații, iar evoluția stării sale de sănătate rămâne, deocamdată, necunoscută publicului.

A împlinit recent 86 de ani

Chuck Norris, în vârstă de 86 de ani, este cunoscut la nivel mondial atât pentru cariera sa în arte marțiale, cât și pentru rolurile din filmele de acțiune care l-au consacrat în anii ’80 și ’90. De-a lungul timpului, el a devenit una dintre figurile reprezentative ale cinematografiei de acțiune americane, fiind asociat cu personaje puternice și scene de luptă spectaculoase.

Înainte de acest incident medical, actorul a marcat recent împlinirea vârstei de 86 de ani printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, în care a transmis un ton optimist și autoironic. Într-un videoclip postat pe Instagram, Norris apare exersând tehnici de box alături de un partener de antrenament.

Chuck Norris nu consideră că îmbătrânește

În descrierea postării, actorul a scris că nu percepe înaintarea în vârstă ca pe o limitare, ci mai degrabă ca pe o etapă de evoluție personală, afirmând că „nu îmbătrânește, ci trece la nivelul următor”. Mesajul a fost însoțit de imagini în care acesta își continuă rutina de antrenament, subliniind importanța activității fizice constante.

De asemenea, Chuck Norris a transmis că activitatea fizică și mișcarea în aer liber contribuie la starea sa de bine, afirmând că antrenamentele efectuate într-o zi însorită îi oferă energie și o senzație de tinerețe. Actorul este cunoscut pentru disciplina sa în domeniul artelor marțiale, unde deține centura neagră în mai multe stiluri, experiență care i-a influențat atât cariera cinematografică, cât și stilul de viață.

