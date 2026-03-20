Chuck Norris a lăsat în urmă o avere impresionantă. Unde vor ajunge banii regretatului actor

Chuck Norris a lăsat în urmă o avere impresionantă. Unde vor ajunge banii regretatului actorChuck Norris. Sursa foto: Facebook
Moartea celebrului actor american Chuck Norris, la vârsta de 86 de ani, readuce în prim-plan impresionanta avere pe care acesta o lasă în urmă. Regretatul actor ar fi strâns de-a lungul anilor peste 70 de milioane de dolari, arată The Economic Times.

Chuck Norris a avut cinci copii din trei relații

Deși suma lăsată în urmă de Chuck Norris este una considerabilă, modul în care aceasta va fi împărțită rămâne, cel puțin pentru moment, neclar, în condițiile în care familia nu a făcut publice informații legate de existența unui testament sau de eventuale înțelegeri între moștenitori.

Actorul a avut cinci copii, proveniți din trei relații distincte, ceea ce complică și mai mult perspectiva unei împărțiri simple a averii. Din mariajul cu Gena O’Kelley au rezultat gemenii Dakota și Danilee, născuți în 2001, în timp ce anterior acesta a fost căsătorit timp de aproximativ trei decenii cu Dianne Kay Holechek, relație din care au rezultat alți doi copii.

Povestea fiicei pe care a recunoscut-o după ani de zile

Pe lângă aceștia, Chuck Norris a avut și o fiică, Dina, despre care a aflat abia mai târziu, aceasta fiind rezultatul unei relații extraconjugale din tinerețe.

În anul 1962, la scurt timp după finalizarea serviciului militar, Chuck Norris a avut o relație cu o Johanna, însă legătura dintre cei doi nu a durat, iar după despărțire, aceasta a aflat că este însărcinată. Femeia a ales să păstreze copilul și să îl crească singură, fără implicarea actorului, iar Dina avea să fie recunoscută mult mai târziu.

Până în prezent, apropiații lui Chuck Norris nu au oferit detalii despre modul în care va fi gestionată moștenirea.

Sylvester Stallone, despre moartea regretatului actor

Sylvester Stallone, Stephen King și Dolph Lundgren se numără printre cei care i-au adus un omagiu starului din „Walker, Texas Ranger”, Norris a jucat în filmul de acțiune „The Expendables 2”, regizat de Sylvester Stallone, în 2012, după o absență de șapte ani de pe ecrane.

„M-am simțit minunat lucrând cu Chuck. Era un adevărat american din toate punctele de vedere. Un om grozav, iar gândurile mele se îndreaptă către familia lui minunată”, a fost mesajul actorului.

