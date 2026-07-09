Nominalizările pentru cea de-a 78-a ediție a Premiilor Emmy au fost anunțate miercuri, iar „The Pitt” conduce clasamentul cu 25 de nominalizări, fiind favorit în cursa pentru titlul de Cel mai bun serial dramatic. Succesul producției HBO este pus pe seama subiectelor de actualitate și a modului în care surprinde activitatea personalului medical dintr-o unitate de primiri urgențe.

Serialul „The Pitt” este producția care a adunat cele mai multe nominalizări la ediția din acest an a Premiilor Emmy. Cu 25 de selecții, drama medicală este considerată principalul favorit la categoria Cel mai bun serial dramatic. În clasamentul nominalizărilor urmează comedia „Hacks”, cu 24 de nominalizări, în timp ce la categoria miniserial, „Beef” conduce cu 16 selecții.

Competiția rămâne însă una deschisă. „Pluribus”, noul serial creat de Vince Gilligan, a primit 18 nominalizări și intră în cursă cu șanse importante, iar printre producțiile nominalizate la categoria dramă se mai regăsesc „The Diplomat”, „Slow Horses” și „A Knight of the Seven Kingdoms”.

Succesul serialului nu este explicat doar prin numărul mare de nominalizări. Acțiunea urmărește, în timp real, o zi din activitatea medicilor și asistenților dintr-o unitate de primiri urgențe din Pittsburgh, fiecare episod prezentând atât cazurile medicale, cât și provocările personale ale echipei. Producția a fost apreciată pentru ritmul alert și pentru modul în care redă activitatea dintr-un spital, fiind descrisă de numeroși critici drept unul dintre cele mai realiste seriale medicale realizate până în prezent.

În același timp, scenariul abordează teme actuale, precum presiunea asupra sistemului medical, lipsa resurselor, violența armată, dependența de opioide, imigrația și restricțiile privind avortul, toate integrate în poveștile personajelor.

Un rol important în succesul serialului îl are Noah Wyle, care îl interpretează pe medicul Michael „Dr. Robby” Robinavitch, șeful secției de urgențe. Interpretarea actorului a fost apreciată atât de critici, cât și de public, iar acesta este considerat unul dintre favoriții la premiul Emmy pentru Cel mai bun actor. Pe lângă realismul cazurilor medicale, serialul pune accent pe colaborarea dintre membrii echipei și pe relația dintre medici și pacienți, elemente care au contribuit la popularitatea producției.

Interesul pentru „The Pitt” a crescut constant după lansarea primului sezon, iar finalul sezonului al doilea a consolidat poziția serialului în rândul celor mai urmărite producții HBO. Noul sezon este deja în pregătire și va continua povestea la câteva luni după evenimentele din sezonul precedent, urmând să prezinte noi provocări pentru echipa medicală și efectele reducerilor bugetare asupra sistemului de sănătate.

Cea de-a 78-a ediție a Premiilor Emmy va avea loc pe 14 septembrie, la Los Angeles, când vor fi desemnați câștigătorii principalelor categorii din televiziunea americană.

Serialul dramatic „The Pitt” pornește cu prima șansă la ediția din acest an a Premiilor Emmy, după ce a obținut 25 de nominalizări. Producția este considerată favorită inclusiv la categoria Cel mai bun serial dramatic.

În competiția dedicată comediilor, „Hacks” ocupă poziția secundă în clasamentul nominalizărilor, cu 24 de selecții. La categoria miniserial, cea mai bine reprezentată producție este „Beef”, care a adunat 16 nominalizări. Deși „The Pitt” este principalul favorit, competiția pentru trofeul destinat celui mai bun serial dramatic se anunță una echilibrată.

„Pluribus”, noua producție creată de Vince Gilligan, cunoscut pentru „Breaking Bad”, a primit 18 nominalizări. Serialul propune o poveste distopică despre o scriitoare misantropă care rămâne imună la un virus ce transformă întreaga populație într-o societate permanent fericită.

Actrița Rhea Seehorn, recompensată deja cu un Glob de Aur în luna ianuarie, este considerată una dintre favoritele la premiul pentru Cea mai bună actriță.

Pe lista serialelor care concurează pentru titlul de Cel mai bun serial dramatic se mai regăsesc „The Diplomat”, „Slow Horses” și „A Knight of the Seven Kingdoms”, fiecare cu câte nouă nominalizări.

În competiția pentru cel mai bun serial de comedie, „Hacks” pornește cu un avantaj, după succesul obținut de cel mai recent sezon.

Jean Smart, protagonista producției, revine pe lista nominalizaților după ce a câștigat deja de patru ori premiul Emmy pentru interpretarea sa.

Un alt competitor important este „Widow's Bay”, noul serial produs de Apple TV, care a primit 19 nominalizări. Producția îl are în rol principal pe Matthew Rhys, interpretul unui primar care încearcă să promoveze turismul pe o insulă considerată blestemată de localnici.

În competiție se mai află și sezonul al treilea al serialului „Shrinking”, nominalizat de nouă ori, precum și „The Bear”, care a obținut opt nominalizări.

Și categoria miniserialelor se anunță una disputată după succesul unor producții precum „Adolescence” și „Baby Reindeer” la edițiile precedente.

Printre titlurile care au atras atenția în acest an se numără „Love Story: John Kennedy Jr. & Carolyn Bessette”, devenit cel mai urmărit serial de pe Disney+. Cu toate acestea, producția a primit doar șase nominalizări și intră în competiție din postura de outsider în fața serialului „Beef”, liderul categoriei cu 16 nominalizări.

Cea de-a 78-a ediție a Premiilor Emmy este programată pentru 14 septembrie, la Los Angeles, iar ceremonia va fi prezentată de actrița Mariska Hargitay, cunoscută din serialul „Law and Order”.