Netflix și Microsoft au discutat despre un acord de licențiere care ar fi permis platformei de streaming să producă filme și seriale bazate pe jocurile Xbox, însă negocierile s-au blocat din cauza diferenței de preț. Potrivit informațiilor publicate de Puck News, Netflix ar fi oferit 500 de milioane de dolari pentru drepturi exclusive, în timp ce Microsoft ar fi solicitat 800 de milioane de dolari.

Discuțiile arată interesul platformelor de streaming pentru francizele din industria jocurilor video, ale căror personaje și universuri pot fi dezvoltate în producții pentru publicul larg.

Un eventual acord ar fi oferit Netflix acces la povești asociate ecosistemului Xbox, însă cele două companii nu au ajuns la o înțelegere.

Potrivit surselor citate de publicația americană Puck News, inițiativa ar fi venit din partea Bele­i Bajaria, fosta șefă a departamentului de conținut al Netflix. Propunerea urmărea obținerea drepturilor necesare pentru dezvoltarea, în exclusivitate, a unor filme și seriale inspirate din jocurile Xbox.

Netflix ar fi pus pe masă o ofertă de 500 de milioane de dolari. Microsoft ar fi fost deschisă ideii, dar ar fi solicitat 800 de milioane de dolari, cu 300 de milioane peste suma propusă de compania de streaming.

Diferența dintre cele două oferte ar fi dus la abandonarea negocierilor. Informațiile disponibile nu precizează dacă discuțiile ar putea fi reluate sau dacă există un calendar pentru eventuale negocieri viitoare.

Netflix nu a dorit să comenteze informațiile, potrivit relatării preluate de News.ro. În schimb, Microsoft a indicat că există un interes semnificativ pentru licențierea poveștilor din jocurile Xbox.

Această deschidere lasă posibilitatea unor acorduri cu alte companii din industria divertismentului. Totuși, informațiile publicate nu confirmă existența unor negocieri concrete cu alte platforme și nici încheierea unui contract alternativ.

Pentru Microsoft, licențierea proprietăților sale intelectuale poate reprezenta o modalitate de a extinde prezența unor francize dincolo de jocurile video. Pentru Netflix, un asemenea acord ar fi putut aduce în catalog producții bazate pe universuri deja cunoscute de comunitățile de jucători.

Adaptările jocurilor video pentru film și televiziune au rezultate inegale, iar succesul comercial nu este garantat. Trecerea de la un format interactiv la unul narativ presupune modificări de scenariu, personaje și structură, astfel încât poveștile să funcționeze și pentru spectatorii care nu au jucat titlurile originale.

Netflix a investit în producții inspirate din universuri de jocuri video, iar The Witcher este unul dintre exemplele cunoscute ale strategiei sale de a dezvolta francize în format serial. Producția este asociată însă în primul rând cu seria de romane a lui Andrzej Sapkowski, care a inspirat ulterior și jocurile video, astfel că nu reprezintă un exemplu direct de adaptare a unui joc Xbox.

Un acord pentru drepturile unor francize Xbox ar fi putut deschide accesul la povești și personaje dintr-un portofoliu important de jocuri. Valoarea unei asemenea tranzacții ar fi depins însă de titlurile incluse, de durata licenței, de exclusivitate și de condițiile privind dezvoltarea și distribuția producțiilor.

Deocamdată, nu există un acord confirmat între Netflix și Microsoft pentru realizarea de filme și seriale bazate pe jocurile Xbox, în cadrul negocierilor descrise de sursele citate. Nici suma de 500 de milioane de dolari, nici cea de 800 de milioane de dolari nu trebuie interpretate drept valori ale unei tranzacții finalizate.

Episodul evidențiază interesul pentru adaptarea francizelor de jocuri video, dar și diferențele de evaluare care pot apărea atunci când companiile negociază drepturi exclusive asupra unor proprietăți intelectuale.