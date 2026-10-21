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Un nou film face furori pe Netflix la câteva zile de la lansare. Ascunde o poveste neobișnuită

Un nou film face furori pe Netflix la câteva zile de la lansare. Ascunde o poveste neobișnuităNetflix. Sursă foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Filmul „Sacrifice”, în regia lui Romain Gavras, propune o poveste plină de mister, umor negru și momente tensionate. Cu Chris Evans și Anya Taylor-Joy în distribuția principală, producția disponibilă pe Netflix urmărește evenimentele neașteptate care transformă o gală caritabilă într-o situație periculoasă, conform informațiilor disponibile pe site-ul platformei de streaming.

Un scenariu neobișnuit și o distribuție de top. „Sacrifice”, printre filmele de urmărit pe Netflix

Povestea începe la un eveniment caritabil dedicat protejării mediului, la care participă miliardari și celebrități îmbrăcate în ținute elegante. Discursurile despre salvarea planetei sunt întrerupte de o femeie carismatică, interpretată de Anya Taylor-Joy, care apare alături de adepții săi.

Aceștia susțin că lumea se confruntă cu o amenințare majoră și că o catastrofă care ar putea provoca dispariția vieții este inevitabilă dacă trei persoane nu sunt sacrificate unui vulcan din apropiere în următoarele trei zile.

Anya Taylor-Joy interpretează o lideră de cult

Personajul interpretat de Anya Taylor-Joy conduce grupul care preia controlul asupra evenimentului și impune o alegere extremă pentru a împiedica sfârșitul lumii. Pe măsură ce povestea avansează, personajele ajung să se confrunte cu propriile convingeri, iar granița dintre spectacol și credință devine tot mai greu de stabilit.

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Actrița a povestit că scenariul acestui film a apărut într-o perioadă în care se confrunta cu temeri existențiale și cu o stare puternică de neliniște.

„[Sacrifice] a abordat multe dintre preocupările cu care mă confruntam”, a declarat Taylor-Joy pentru Netflix.

Vedeta a explicat că lectura scenariului a ajutat-o să își transforme neliniștile în material artistic.

„Eram într-un moment foarte intens de teamă existențială și nu gestionam prea bine situația. Apoi, scenariul a ajuns în căsuța mea de e-mail și, în timp ce îl citeam, mi-am spus: «Acesta este tot ceea ce mă macină 24 de ore din 24». Și mi-am dat seama că singurul lucru pe care îl puteam face cu anxietatea mea era să o transform în artă”, a povestit actrița.

Sacrifice

Sacrifice. Sursa foto: Captură video

Chris Evans joacă rolul unui actor prins într-o situație extremă

Chris Evans îl interpretează pe Mike Tyler, un actor care ajunge în mijlocul evenimentelor declanșate de grupul condus de personajul Anyei Taylor-Joy.

Pentru Evans, decizia de a participa la proiect a fost influențată de scenariu și de stilul regizoral al lui Romain Gavras, cunoscut pentru filmul „Athena”.

„Scenariul a fost fantastic”, a declarat actorul. Acesta a povestit că, înainte de a-l întâlni pe regizor, a urmărit filmul „Athena” și a fost impresionat de munca sa.

„Nu știam prea multe despre Romain, așa că am urmărit «Athena» și m-am gândit: «Doamne, omul acesta este extraordinar»”, a spus Evans.

Întâlnirea cu regizorul l-a convins să se implice în proiect. Actorul a mărturisit că filmul a devenit rapid unul dintre proiectele pe care și le dorea foarte mult.

Filmul combină misterul cu o cursă contracronometru

Acțiunea din „Sacrifice” se desfășoară pe parcursul a trei zile, timp în care personajele trebuie să facă față amenințării prezentate de membrii cultului. Miza crește pe măsură ce grupul se apropie de vulcan, iar personajele sunt puse în situația de a-și analiza convingerile și limitele.

Regizat de Romain Gavras, filmul din 2026 îmbină elemente de comedie neagră cu o poveste despre frică, credință și sacrificiu. Distribuția îi mai include pe Vincent Cassel, Salma Hayek-Pinault, John Malkovich, Sam Richardson și Charli XCX.

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