Microsoft se retrage din Marea Britanie. Nscale caută alternative

Microsoft a renunțat la un acord pentru un centru de date destinat infrastructurii de inteligență artificială din Loughton, comitatul Essex, în apropiere de Londra, potrivit informațiilor publicate duminică, 18 octombrie 2026, de publicația britanică The Telegraph. Decizia vine după întârzieri repetate ale proiectului și dificultăți privind alimentarea cu energie electrică, autoritățile rețelei fiind citate cu estimarea că racordarea ar putea deveni posibilă abia în anii 2030.

Retragerea reprezintă o provocare pentru Nscale, compania britanică specializată în infrastructură pentru inteligență artificială, care se pregătește să intre pe piața bursieră din Statele Unite. Microsoft era unul dintre cei mai mari doi clienți ai săi și urma să ocupe un rol important în proiectul din Essex. Motivul oficial al retragerii nu a fost precizat de Microsoft, iar compania nu a oferit Reuters un comentariu.

Potrivit informațiilor publicate de The Telegraph, proiectul din Loughton s-a confruntat cu întârzieri repetate, iar reprezentanții rețelei electrice ar fi transmis că alimentarea cu energie nu este așteptată înainte de următorul deceniu.

Pentru centrele de date destinate inteligenței artificiale, disponibilitatea energiei este esențială. Aceste facilități găzduiesc servere și procesoare specializate care necesită cantități mari de electricitate atât pentru funcționare, cât și pentru sistemele de răcire.

În aceste condiții, întârzierile privind racordarea la rețea pot afecta calendarul investițiilor și capacitatea operatorilor de a-și respecta angajamentele comerciale. În cazul Nscale, problema apare într-un moment important pentru dezvoltarea companiei și pentru planurile sale de listare la bursă.

Planul din Loughton fusese prezentat în 2025 drept una dintre investițiile strategice ale Marii Britanii în infrastructura de inteligență artificială. Guvernul britanic îl promovase ca pe un proiect important pentru dezvoltarea capacităților naționale de calcul și pentru atragerea investițiilor în sectorul tehnologic.

Centrul de date urma să fie deschis în 2027. Însă, în martie 2026, amplasamentul era încă folosit ca depozit pentru schele, iar dificultățile privind alimentarea cu energie au ridicat noi semne de întrebare asupra calendarului de execuție.

Retragerea Microsoft înseamnă pierderea clientului principal anunțat public pentru această facilitate. Totuși, informațiile disponibile nu indică abandonarea definitivă a proiectului de către Nscale.

Reprezentanții companiei britanice au transmis că relația comercială cu Microsoft rămâne solidă și că dificultățile rețelei electrice din zona Londrei nu afectează celelalte contracte ale sale.

„Relația noastră cu Microsoft rămâne puternică și de lungă durată, iar această problemă nefericită a rețelei electrice din zona Londrei nu are niciun impact asupra celorlalte contracte ale noastre”, a declarat un purtător de cuvânt al Nscale pentru Reuters.

Compania a precizat că își menține angajamentul față de proiectul din Loughton și față de piața britanică. În paralel, analizează posibilitatea utilizării unor surse alternative de energie pentru amplasament și dezvoltarea unor noi locații în Regatul Unit.

Microsoft nu a explicat public motivele concrete ale retragerii. Prin urmare, deși problemele de alimentare cu electricitate reprezintă un factor important în contextul întârzierilor, nu există o confirmare oficială că acestea au constituit singurul motiv al deciziei.

Decizia intervine într-un moment sensibil pentru Nscale, care a depus în septembrie 2026 documentele preliminare pentru o ofertă publică inițială de acțiuni (IPO) în Statele Unite. Conform prospectului depus la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC), compania intenționează să solicite listarea pe Bursa de Valori din New York, sub simbolul NSCL.

Documentul arată amploarea angajamentelor comerciale ale Nscale: la 31 august 2026, compania raporta contracte active și contractate pe termen lung cu o valoare totală de aproximativ 103,4 miliarde de dolari. Din această sumă, aproximativ 2,6 miliarde de dolari reprezentau contracte active, diferența fiind asociată contractelor viitoare.

Aceste cifre reprezintă valoarea totală contractuală estimată pe durata acordurilor, nu veniturile deja încasate și nici profitul companiei. Distincția este importantă pentru evaluarea dimensiunii reale a afacerii și a perspectivelor sale financiare.

Nscale dezvoltă infrastructură de calcul, centre de date și soluții de alimentare cu energie pentru companiile care antrenează și operează modele de inteligență artificială. Susținută de Nvidia, compania concurează cu operatori precum CoreWeave, Nebius, Crusoe și Lambda.

Pierderea acordului din Essex complică planurile de dezvoltare ale Nscale, însă efectul financiar total nu poate fi stabilit doar pe baza informațiilor publicate. Pentru o evaluare completă sunt necesare detalii privind valoarea contractului reziliat, eventualele costuri asociate și capacitatea companiei de a găsi un alt client pentru facilitate.

Cazul evidențiază o dificultate care depășește situația unei singure companii: dezvoltarea centrelor de date depinde nu doar de investiții și de disponibilitatea procesoarelor, ci și de accesul efectiv la energie electrică.

Pentru proiectele de inteligență artificială, întârzierile în racordarea la rețea pot amâna punerea în funcțiune cu ani de zile, chiar și atunci când există clienți interesați și contracte comerciale. În cazul Loughton, perspectiva unei alimentări abia în anii 2030 intră în conflict cu planurile de dezvoltare rapidă a capacităților de calcul.