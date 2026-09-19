Președintele României, Nicușor Dan, a făcut apel la echilibru în modul în care sunt privite evoluțiile din societatea românească și a îndemnat la recunoașterea rezultatelor atunci când proiectele publice sunt finalizate cu succes. Declarația a fost făcută sâmbătă, 19 septembrie, la Bistrița, în cadrul evenimentului dedicat finalizării lucrărilor de modernizare și extindere a Spitalului Clinic Județean de Urgență.

Șeful statului a spus că, în pofida problemelor existente în România, imaginea unei societăți aflate permanent în criză nu reflectă în totalitate realitatea.

Nicușor Dan a invocat investiția de la Bistrița drept un exemplu de proiect în care autoritățile au respectat termenele și au utilizat fonduri europene, subliniind că astfel de rezultate trebuie privite și ele în evaluarea parcursului țării.

Președintele a afirmat că discursul public poate crea impresia unei situații mult mai grave decât cea existentă în realitate.

„Vreau să spun un lucru care cred că e important în zilele astea. Să ne bucurăm când avem succese și să ne uităm la noi cu echilibru”, a declarat Nicușor Dan la Bistrița.

El a continuat făcând referire la modul în care sunt reflectate problemele țării în spațiul public.

„Pare că, dacă citim presa, dacă ne uităm la televizor, pare că suntem în preajma apocalipsei. Nu suntem deloc așa”, a spus președintele.

Nicușor Dan a precizat însă că România continuă să aibă probleme importante. Printre acestea, șeful statului a menționat corupția, existența unor grupuri de interese și faptul că țara ar fi putut avansa mai mult în ceea ce privește digitalizarea.

Declarația sa nu a exclus, prin urmare, criticile privind problemele existente, ci a pus accentul pe necesitatea unei evaluări pe care a descris-o drept echilibrată.

Nicușor Dan și-a argumentat mesajul prin proiectul de modernizare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița. Președintele a evidențiat faptul că proiectul a presupus respectarea unui termen-limită și utilizarea unor fonduri europene.

„Când avem niște succese, să ne uităm la ele ca niște succese. Am avut niște oameni care au avut un termen limită, au avut niște bani europeni și s-au încadrat în termenul limită. Ăsta e un succes”, a afirmat șeful statului.

Proiectul de la Bistrița a inclus construirea unui nou corp de clădire, reabilitarea clădirii existente, modernizarea pavilioanelor, digitalizarea activității medicale și achiziția de echipamente.

Potrivit informațiilor publice despre investiție, valoarea totală a proiectelor derulate pentru modernizarea unității medicale depășește 600 de milioane de lei, cu finanțare provenită din mai multe surse, inclusiv fonduri europene și bugete publice.

Noul corp al spitalului a fost inaugurat în decembrie 2025, iar ceremonia din 19 septembrie 2026 marchează finalizarea și recepția lucrărilor aferente ansamblului de modernizare și extindere.

Președintele a legat finalizarea proiectului de munca administrației și a specialiștilor implicați în etapele de pregătire și execuție.

„Și toate realizările astea noi, ca societate, le-am făcut împreună. Oamenii de aici au muncit, au făcut, cum s-a întâmplat acum, studiu de fezabilitate, proceduri de achiziții. Și de aici speranța”, a mai spus Nicușor Dan.

Evenimentul de la Bistrița a avut loc în prima vizită oficială a președintelui în municipiu. Potrivit informațiilor publicate înaintea evenimentului, ceremonia de la Spitalul Clinic Județean de Urgență era programată pentru ora 11:00.

În aceeași zi, șeful statului a participat și la Via Transilvanica Business Fest, la Piatra Fântânele.

Pentru a susține ideea privind evoluția României din ultimele decenii, Nicușor Dan a făcut referire și la o discuție avută în cadrul Summitului inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, desfășurat în Ucraina.

Președintele a relatat că omologul său sârb, Aleksandar Vučić, s-ar fi declarat impresionat de dezvoltarea României după ce a ajuns în țară și a continuat apoi călătoria către Ucraina.

„Ieri am participat la o conferință, la un summit în Ucraina, și acolo a participat președintele Serbiei care a călătorit cu avionul până în Suceava și de acolo cu mașina până în Ucraina și a spus public în conferință de presă: sunt impresionat de realizările României în 20 de ani de când am venit eu ultima oară aici”, a relatat Nicușor Dan.

Summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică are loc în perioada 18-20 septembrie, în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk. Inițiativa reunește opt state din regiunea carpatică: Austria, Cehia, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Ungaria și Ucraina.

Declarația de la Bistrița vine într-un moment în care președintele vorbește atât despre problemele interne ale României, cât și despre proiectele de dezvoltare și cooperare regională.

Mesajul transmis de Nicușor Dan a fost că existența unor dificultăți precum corupția, influența grupurilor de interese sau întârzierile în digitalizare nu ar trebui să ducă la ignorarea proiectelor care sunt finalizate în termen și cu finanțare disponibilă.

În cazul Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, președintele a prezentat respectarea termenului de finanțare și finalizarea lucrărilor drept un exemplu concret de rezultat administrativ.