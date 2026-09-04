Sorana Cîrstea, favorită 16 și locul 17 WTA, s-a calificat în optimile de finală ale turneului US Open, după ce a învins-o pe italianca Jasmine Paolini. Românca a revenit după un început dificil și s-a impus cu 6-3, 6-3, dominând partida la mai multe capitole statistice.

Meciul disputat la New York a avut o desfășurare echilibrată în debut, însă Cîrstea a reușit să preia controlul și să păstreze avantajul până la final.

Victoria îi asigură româncei un loc în optimile de finală, fază în care va întâlni învingătoarea partidei dintre Jessica Pegula, locul 3 mondial, și Leylah Fernandez.

Paolini a început mai bine partida și a câștigat primele două game-uri, după ce a obținut break-ul pentru 2-0. Cîrstea a reacționat imediat, a recuperat break-ul și a egalat la 2-2.

Românca a continuat seria bună și a reușit un nou break, desprinzându-se la 4-2. Paolini a redus diferența la 4-3, dar Cîrstea a câștigat următoarele două game-uri și a închis primul set cu 6-3.

În setul secund, românca a început cu un game câștigat la zero. Paolini a revenit și a obținut break-ul pentru 3-1, însă Cîrstea nu a cedat și a câștigat patru game-uri consecutive. La 5-3, românca a servit pentru meci și a închis partida cu 6-3.

Cîrstea a câștigat 64 dintre cele 108 puncte disputate, față de 44 ale adversarei. Românca a avut un procentaj de 59,3% la punctele totale, comparativ cu 40,7% pentru Paolini.

La serviciu, Cîrstea a reușit șapte ași, în timp ce italianca a avut unul singur. Românca a fost superioară și la punctele câștigate pe serviciul al doilea, cu un procentaj de 50%, față de 30% pentru Paolini.

Diferența s-a văzut și la returul serviciului secund. Cîrstea a câștigat 70% dintre aceste puncte, în timp ce Paolini a obținut 50%.

Statisticile la retur au evidențiat avantajul Soranei Cîrstea. Românca a câștigat 23 dintre cele 48 de puncte jucate la returul primului serviciu al lui Paolini.

În schimb, italianca a obținut doar șapte dintre cele 28 de puncte jucate la returul primului serviciu al româncei. Cîrstea a salvat, de asemenea, nouă dintre cele 14 mingi de break oferite adversarei.

Pentru Sorana Cîrstea, aceasta este doar a doua calificare în optimile de finală ale turneului US Open. Cel mai bun parcurs al carierei sale la New York a fost înregistrat în 2023, când românca a ajuns până în sferturile de finală.

În următoarea rundă, Cîrstea va întâlni învingătoarea dintre Jessica Pegula și Leylah Fernandez. Partida va reprezenta o nouă provocare pentru româncă, care își continuă parcursul la ultimul turneu de Grand Slam al anului.

Concluzie: Sorana Cîrstea a obținut o victorie în două seturi cu Jasmine Paolini și s-a calificat în optimile US Open, după un meci în care a fost superioară la punctele totale, la serviciul secund și la retur.