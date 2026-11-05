Un incendiu de amploare a izbucnit joi la liceul Françoise de Tournefeuille, o unitate de învățământ aflată în vecinătatea orașului Toulouse. Incidentul grav s-a petrecut în contextul valului de manifestații care afectează întreaga Franță. Informația a fost confirmată și difuzată de publicația franceză Le Figaro.

Conform primelor date din anchetă, mai multe persoane necunoscute au pătruns în curtea liceului în zorii zilei. Unii dintre atacatori au lansat materiale pirotehnice direct spre clădire. În urma acțiunii violente, flăcările au cuprins rapid zona de recepție a instituției și au distrus aproape complet spațiile dedicate administrației școlare.

Echipele de pompieri au fost alertate imediat și au acționat prompt pentru stingerea focarului și prevenirea extinderii incendiului la spațiile de curs. Din fericire, autoritățile nu au raportat nicio persoană rănită în urma acestui eveniment. În prezent, reprezentanții instituției și salvatorii lucrează la evaluarea pagubelor materiale, valoarea exactă a acestora nefiind încă stabilită.

Incidentul a provocat reacții ferme din partea liderilor locali. Kamel Chibli, vicepreședintele Consiliului Regional din Occitania, a reacționat dur pe rețeaua socială X, condamnând ferm atacul asupra unității de învățământ: „fapte inadmisibile”

Reprezentantul administrației regionale a insistat pe necesitatea unei reacții dure din partea autorităților de aplicare a legii în acest caz: „condamnarea lor cu cea mai mare fermitate”

Alesul local a subliniat că astfel de acțiuni extremiste nu trebuie tolerate sub nicio formă și solicită intervenția rapidă a autorităților judiciare: „măsuri excepționale și sancțiuni pe măsura gravității faptelor”.

Franța se confruntă joi cu o nouă zi de manifestații la nivel național, după mai multe săptămâni în care elevii și studenții au participat la proteste.

Mobilizarea este susținută de organizații sindicale din mai multe domenii, inclusiv educație, agricultură și transporturi. Potrivit estimărilor autorităților franceze, între 500.000 și 700.000 de persoane ar putea participa la demonstrațiile organizate în afara Parisului. Pentru gestionarea manifestațiilor și prevenirea incidentelor, autoritățile au pregătit mobilizarea a aproximativ 70.000 de polițiști și jandarmi la nivel național.

Măsurile au fost luate în contextul protestelor desfășurate în ultimele săptămâni, unele dintre acestea fiind însoțite de incidente violente.