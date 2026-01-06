Real Madrid, încă un derby fără Mbappe. Jucătorul rămâne pe bancă

Înaintea semifinalei Supercupei Spaniei programate la finalul săptămânii, Real Madrid va juca fără Kylian Mbappe, care nu va putea evolua în duelul cu Atlético Madrid. Decizia a fost luată după ultimele antrenamente ale echipei, informează publicația spaniolă As.

Luni, la trei zile de debutul competiției, atacantul francez s-a antrenat separat în sala de forță. Deși clubul anunțase că ședința de pregătire de marți va clarifica situația, absența sa din meciul de joi este deja considerată certă.

Mbappe a lipsit și la prima confruntare madrilenă de după transferul său, iar în cele patru derby-uri în care a jucat până acum a înscris de două ori, ambele reușite venind în LaLiga.

La sfârșit de decembrie, atacantul de 27 de ani a fost diagnosticat cu o entorsă la genunchiul stâng, zonă care îl deranja de mai mult timp. Din această cauză nu a evoluat în partida cu Manchester City din 10 decembrie, singurul meci ratat până atunci în sezon. După o scurtă pauză, a revenit în forță, marcând împotriva lui Alavés, Talavera și Sevilla, egalând performanța lui Cristiano Ronaldo — 59 de goluri într-un an calendaristic. Pauza de iarnă nu i-a rezolvat însă complet problemele, iar accidentarea s-a agravat.

Tehnicianul madrilen s-a arătat rezervat legat de șansele lui Mbappé de a juca în Arabia Saudită.

„Vom forța calendarul cât de mult putem”, a spus antrenorul, într-un ton care nu inspira prea mult optimism. „Vom face tot posibilul să-l avem înapoi cât mai curând. Când este «cât mai curând»? Asta este întrebarea. Nu știu. Supercupa? Sperăm...”.

Cu 29 de goluri marcate în acest sezon, francezul a lipsit doar în 11 dintre cele 94 de meciuri disputate de Real Madrid de la sosirea sa, toate din motive minore. În afară de episoadele de gastroenterită de la Cupa Mondială a Cluburilor, nu a stat niciodată pe tușă mai mult de două partide consecutiv.

Singura veste pozitivă pentru Real vine din zona defensivă. Dean Huijsen, absent în meciul disputat cu Betis, a reintrat în programul complet de pregătire.

Xabi Alonso va anunța lotul pentru Supercupă după antrenamentul de marți. În continuare, nu sunt disponibili Éder Militao și Trent Alexander-Arnold, ambii accidentați, precum și Brahim Díaz, plecat în Maroc pentru Cupa Africii Națiunilor.

Restul jucătorilor sunt pregătiți să lupte pentru a 14-a Supercupă a Spaniei.