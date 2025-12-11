Real Madrid s-ar fi înțeles cu Jurgen Klopp. Ce condiții a pus antrenorul german și când ar veni pe Santiago Bernabeu

Real Madrid a pierdut, miercuri, jocul cu Manchester City (scor 1-2), disputat pe teren propriu în Liga Campionilor. O altă înfrângere care se adaugă parcursului extrem de slab al madrilenilor. Antrenorul Xabi Alonso are bagajele făcute și ar putea să fie înlocuit cu un interimar. Președintele Florentino Perez a discutat deja cu Jurgen Klopp, după cum anunță englezii de la The Sun. Dar, tehnicianul german ar veni abia din vara viitoare.

Deocamdată, el este șef peste investițiile făcute în fotbal de Red Bull. Și după despărțirea de FC Liverpool anunțase că nu vrea să mai antreneze vreodată. Se pare că acum ar lua în calcul o reîntoarcere la un club ca Real Madrid. Conform sursei citate, Klopp i-a transmis lui Florentino Perez că, dacă ar veni, și-ar dori ca el să răpundă de tot ce înseamnă transferuri la echipă.

A doua condiție este legată de o amplă reformare a lotului lui Real. Care are nevoie, în viziunea lui Klopp de un stoper, un mijlocaș și un vârf.

Pe lista președintelui de la Real s-ar mai afla Zinedine Zidane, Oliver Glasner (Crystal Palace) și Andoni Iraola (Bournemouth), în cazul în care varianta Klopp nu se concretizează.

„Începând de astăzi (n.r. joi, 31 iulie), s-a terminat cariera mea de antrenor. Nu am lăsat această meserie dintr-un capriciu, ci a fost o decizie generală.

Am antrenat și cele mai bune cluburi din lume. Poate că vom mai vorbi despre asta peste câteva luni. Îmi doresc în continuare să lucrez în fotbal și să ajut oamenii cu experiența și contactele mele.

În acest moment nu am pe masă nicio propunere. Nu există niciun club, din nicio țară. Sunt prea tânăr pentru a mă dedica doar tenisului și nepoților. Voi mai fi antrenor? Deocamdată exclud acest lucru”, anunța Klopp anul trecut.