Real Madrid nu se oprește la anchetă. Milioane de euro, despăgubiri în cazul Negreira

Clubul de fotbal Real Madrid își intensifică acțiunile legale în legătură cu cazul cunoscut sub numele „Negreira” și ar putea cere despăgubiri financiare de mai multe milioane de euro de la rivala sa FC Barcelona.

Conform relatărilor publicate de cotidianul spaniol AS, această decizie vine în contextul unei investigații judiciare mai ample privind plățile efectuate de Barcelona către societăți legate de fostul vicepreședinte al Comitetului Tehnic al Arbitrilor, José María Enríquez Negreira.

Potrivit publicației spaniole AS, Real Madrid nu se limitează doar la participarea la procedura judiciară deja în desfășurare, ci intenționează să solicite despăgubiri financiare pentru prejudicii pe care le consideră suferite.

Conform relatărilor, clubul consideră că a avut de suferit „un prejudiciu sportiv și instituțional ca urmare a plăților efectuate de FC Barcelona către societăți legate de fostul vicepreședinte” al arbitrilor.

Real Madrid a intensificat recent demersurile legale, solicitând în termen de zece zile audituri, proceduri de due diligence și acces la peste 600 de documente contabile.

Obiectivul clubului este de a reconstitui fluxurile financiare ale Barçei din perioada 2010–2021 și de a analiza bugetele din acei ani, pentru a identifica plățile către companiile implicate în caz.

Pe lângă cererea de despăgubiri, Real Madrid a depus solicitări pentru accesul la o gamă largă de documente financiare ale Barcelonei, potrivit altor relatări jurnalistice recente.

Clubul caută informații incluzând audituri interne și externe, rapoarte de due diligence și alte documente contabile care acoperă o perioadă extinsă de peste un deceniu. Aceste solicitări includ, de asemenea, rapoarte elaborate de firme de audit și documentația prezentată de Barcelona în instanță în iulie 2023.

Prin aceste demersuri, Real Madrid urmărește să lămurească natura plăților și modul în care acestea au fost justificate din punct de vedere contractual și economic.

Solicitarea extinsă de documente reflectă dorința clubului de a obține o imagine cât mai completă a tranzacțiilor vizate în cadrul anchetei.

Ancheta în dosarul „Negreira” a fost deja prelungită, iar Real Madrid a obținut continuarea investigațiilor până la 1 martie 2026, potrivit relatărilor publicate. Florentino Perez, președintele clubului madrilen, și-a reiterat intenția de a merge „până la capăt” în acest demers, conform sursei AS.

Această extindere a anchetei oferă părților implicate mai mult timp pentru a aduce dovezi și documente relevante în fața instanțelor și autorităților judiciare. Real Madrid participă ca parte interesată și urmărește să susțină argumentele legale în sprijinul cererii sale de despăgubiri.

La nivel intern, ideea unei cereri de despăgubiri financiare pentru „daune și prejudicii” câștigă teren în cadrul clubului madrilen.

Aceasta ar urma să fie o etapă separată în cadrul procedurii judiciare, concentrată pe evaluarea pierderilor pe care Real Madrid le consideră suferite ca urmare a acțiunilor investigate.

Până în prezent, autoritățile judiciare nu au comunicat o hotărâre finală în ceea ce privește vina sau responsabilitatea Barcelona în acest dosar, iar procedurile legale continuă în instanțele spaniole.

În paralel, diferite părți interesate urmăresc evoluția documentelor și a argumentelor aduse în fața judecătorilor.