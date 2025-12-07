Sport

Tatăl lui Lamine Yamal a provocat suporterii în meciul FC Barcelona - Betis. Ce măsuri au luat agenții de securitate

Comentează știrea
Tatăl lui Lamine Yamal a provocat suporterii în meciul FC Barcelona - Betis. Ce măsuri au luat agenții de securitateLamine Yamal și tatăl său, Mounir Nasraoui. Sursa foto: Instagram/Lamine Yamal
Din cuprinsul articolului

Mounir Nasraoui, tatăl lui Lamine Yamal, a fost prezent sâmbătă în tribune la meciul din La Liga dintre Betis și FC Barcelona, scor 3-5, și ar fi provocat în repetate rânduri suporterii echipei gazdă, potrivit cotidianului Mundo Deportivo.

Nasraoui a sărbătorit zgomotos golurile Barcelonei

Potrivit sursei menționate anterior și unor imagini apărute pe rețelele sociale, Mounir Nasraoui a fost surprins sărbătorind zgomotos golurile Barcelonei, inclusiv penalty-ul transformat de fiul său, întorcându-se către suporterii lui Betis.

Fanii lui Betis ar fi încercat să îl agreseze pe tatăl lui Yamal, care a fost protejat de forțele de ordine. Un alt suporter al Barcelonei nu a avut același noroc și a fost atacat pentru același motiv. Acesta a fost lovit în timp ce încerca să fugă, până când stewarzii au intervenit.

Tatăl lui Lamine Yamal a fost nevoit să își schimbe locul

Cadena Ser relatează că agenții de securitate au intervenit pentru a-l calma pe Mounir Nasraoui și pentru a-i solicita să își schimbe locul, astfel încât tensiunile din tribună să nu escaladeze. În final, acesta a fost mutat într-o altă zonă a stadionului.

Rezultate Exit poll pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu ar putea fi noul Primar General
Rezultate Exit poll pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu ar putea fi noul Primar General
Incident grav la o gradiniță din Neamț. Copiii au început să urle
Incident grav la o gradiniță din Neamț. Copiii au început să urle

„Prietenii care stăteau la aproximativ douăzeci de locuri distanţă de tatăl lui Yamal mi-au spus că acesta făcea multe gesturi. El chiar i-a provocat pe suporterii Betis. Atmosfera era tensionată. Apoi s-a restabilit calmul, dar ei s-au temut că se va întâmpla ceva grav”, a spus un jurnalist de la Cadena Ser.

FC Barcelona, pe primul loc în La Liga

Barcelona a obținut o victorie spectaculoasă pe stadionul Cartuja, sprijinită în principal de tripla lui Ferran Torres, preferat în ofensivă în locul lui Robert Lewandowski, rămas pe bancă. Succesul îi permite campioanei en titre să își consolideze primul loc în Liga.

Barcelona are provizoriu un avans de patru puncte față de Real Madrid, care joacă duminică acasă cu Celta Vigo, de la ora 21:00. Podiumul este completat de Villarreal, învingătoare sâmbătă pe teren propriu în meciul cu Getafe, scor 2-0.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:59 - Rezultate Exit poll pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu ar putea fi noul Primar General
20:48 - Incident grav la o gradiniță din Neamț. Copiii au început să urle
20:42 - Prezența la vot, în București, 31,5%, cu o oră înainte de închiderea urnelor
20:34 - Metaloglobus - Farul, 2-1. Echipa lui Hagi, învinsă ultima clasată în Superliga
20:27 - Șofer beat și fără permis, reținut după ce a fugit de polițiști și și-a lăsat mașina în albia unui râu
20:24 - George Simion, apel pe ultima sută de metri. Să iasă lumea la vot

HAI România!

Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale

Proiecte speciale