Tatăl lui Lamine Yamal a provocat suporterii în meciul FC Barcelona - Betis. Ce măsuri au luat agenții de securitate

Mounir Nasraoui, tatăl lui Lamine Yamal, a fost prezent sâmbătă în tribune la meciul din La Liga dintre Betis și FC Barcelona, scor 3-5, și ar fi provocat în repetate rânduri suporterii echipei gazdă, potrivit cotidianului Mundo Deportivo.

Potrivit sursei menționate anterior și unor imagini apărute pe rețelele sociale, Mounir Nasraoui a fost surprins sărbătorind zgomotos golurile Barcelonei, inclusiv penalty-ul transformat de fiul său, întorcându-se către suporterii lui Betis.

Fanii lui Betis ar fi încercat să îl agreseze pe tatăl lui Yamal, care a fost protejat de forțele de ordine. Un alt suporter al Barcelonei nu a avut același noroc și a fost atacat pentru același motiv. Acesta a fost lovit în timp ce încerca să fugă, până când stewarzii au intervenit.

Cadena Ser relatează că agenții de securitate au intervenit pentru a-l calma pe Mounir Nasraoui și pentru a-i solicita să își schimbe locul, astfel încât tensiunile din tribună să nu escaladeze. În final, acesta a fost mutat într-o altă zonă a stadionului.

💥 El padre de Lamine Yamal ‘protagonista’, para mal, en la grada durante el @RealBetis - FC Barcelona. 🖕🏼 Mounir estuvo festejando los goles del Barcelona haciendo cortes de manga a los aficionados y fue expulsado de la zona, como ha informado COPE. pic.twitter.com/7D39jTuRf3 — Zona Mixta (@ZonaMixta__) December 6, 2025

„Prietenii care stăteau la aproximativ douăzeci de locuri distanţă de tatăl lui Yamal mi-au spus că acesta făcea multe gesturi. El chiar i-a provocat pe suporterii Betis. Atmosfera era tensionată. Apoi s-a restabilit calmul, dar ei s-au temut că se va întâmpla ceva grav”, a spus un jurnalist de la Cadena Ser.

Barcelona a obținut o victorie spectaculoasă pe stadionul Cartuja, sprijinită în principal de tripla lui Ferran Torres, preferat în ofensivă în locul lui Robert Lewandowski, rămas pe bancă. Succesul îi permite campioanei en titre să își consolideze primul loc în Liga.

Barcelona are provizoriu un avans de patru puncte față de Real Madrid, care joacă duminică acasă cu Celta Vigo, de la ora 21:00. Podiumul este completat de Villarreal, învingătoare sâmbătă pe teren propriu în meciul cu Getafe, scor 2-0.