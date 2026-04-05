Play-out Superliga. Farul Constanța, învinsă acasă de Unirea Slobozia: 0-1

Farul Constanța a fost învinsă de Unirea Slobozia, scor 0-1, duminică, pe teren propriu, la Ovidiu, într-un meci din etapa a treia a play-out-ului din Superliga de fotbal.

Partida disputată pe Stadionul Central din cadrul Academiei Hagi a fost decisă de un singur gol, marcat în repriza secundă.  Unicul gol al întâlnirii a fost înscris de peruanul Renato Espinosa, în minutul 54, acesta aducând victoria formației oaspete.

Farul a avut ocazii importante de a deschide scorul încă din prima repriză, însă a fost lipsită de șansă la finalizare. Denis Alibec a trimis mingea în bară în minutul 20, iar Victor Dican a lovit și el bara în minutul 33.

La pauză, scorul a fost 0-0, însă eficiența oaspeților după reluare a făcut diferența.

Cum a supraviețuit un loc sfânt prigoanelor și timpului. Povestea unei mănăstiri ascunse în pădure
Trump a anunțat negocieri în curs cu Iranul: „Altfel, arunc totul în aer”. A recunoscut că a trimis arme protestatarilor din Iran. Live text
Unirea Slobozia, a doua victorie consecutivă

Slobozia. Sursa foto: Facebook/AFC Unirea 04 Slobozia

Succesul de la Ovidiu este al doilea consecutiv pentru Unirea Slobozia în faza play-out-ului, formația continuând seria rezultatelor pozitive.

În sezonul regulat, cele două echipe au avut dueluri echilibrate: 1-1 la Ovidiu și victorie pentru Unirea Slobozia, scor 2-1, pe teren propriu.

Arbitrii meciului

Arbitrul întâlnirii a fost Horia Gabriel Mladinovici (București), ajutat la cele două linii de Romică Bîrdeş (Pitești) și Nicușor Marin (Suseni/Argeș). Al patrulea oficial a fost George Cătălin Găman (Craiova).

În camera VAR s-au aflat Sebastian Colțescu (București) și Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava).

Observatorii delegați au fost Liviu Ciubotariu (Galați) din partea CCA și Daniel Kassai (București) din partea LPF.

23:54 - Cum a supraviețuit un loc sfânt prigoanelor și timpului. Povestea unei mănăstiri ascunse în pădure
23:40 - Raționalizarea carburanților, o măsură necesară în contextul crizei actuale. Explicația lui Traian Băsescu
23:31 - Rogobete a descris relația cu Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru. Ce îi apropie
23:22 - Fostul procuror Marian Nazat: „Părăsirea acestui sistem a fost cea mai bună decizie din viața mea”
23:22 - Răzvan Lucescu a revenit în România pentru a fi alături de tatăl său: E o situaţie grea, complicată. Update
23:10 - Motivul pentru care Meghan Markle nu a fost binevenită la Balmoral, după moartea Reginei Elisabeta

Radu Coșarcă, despre Donald Trump: „Am impresia că văd un film western, că apare bătăușul de la colț”
Trump despre Ormuz: „Nu mai e problema mea"!
România, în malaxorul intereselor globale. În ce direcția este trasă țara
