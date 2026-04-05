Play-out Superliga. Farul Constanța, învinsă acasă de Unirea Slobozia: 0-1
- Maria Dima
- 5 aprilie 2026, 21:07
Farul Constanța a fost învinsă de Unirea Slobozia, scor 0-1, duminică, pe teren propriu, la Ovidiu, într-un meci din etapa a treia a play-out-ului din Superliga de fotbal.
Partida disputată pe Stadionul Central din cadrul Academiei Hagi a fost decisă de un singur gol, marcat în repriza secundă. Unicul gol al întâlnirii a fost înscris de peruanul Renato Espinosa, în minutul 54, acesta aducând victoria formației oaspete.
Farul a avut ocazii importante de a deschide scorul încă din prima repriză, însă a fost lipsită de șansă la finalizare. Denis Alibec a trimis mingea în bară în minutul 20, iar Victor Dican a lovit și el bara în minutul 33.
La pauză, scorul a fost 0-0, însă eficiența oaspeților după reluare a făcut diferența.
Unirea Slobozia, a doua victorie consecutivă
Succesul de la Ovidiu este al doilea consecutiv pentru Unirea Slobozia în faza play-out-ului, formația continuând seria rezultatelor pozitive.
În sezonul regulat, cele două echipe au avut dueluri echilibrate: 1-1 la Ovidiu și victorie pentru Unirea Slobozia, scor 2-1, pe teren propriu.
Arbitrii meciului
Arbitrul întâlnirii a fost Horia Gabriel Mladinovici (București), ajutat la cele două linii de Romică Bîrdeş (Pitești) și Nicușor Marin (Suseni/Argeș). Al patrulea oficial a fost George Cătălin Găman (Craiova).
În camera VAR s-au aflat Sebastian Colțescu (București) și Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava).
Observatorii delegați au fost Liviu Ciubotariu (Galați) din partea CCA și Daniel Kassai (București) din partea LPF.
