Daniel Pancu recunoaște că CFR Cluj are probleme, în ciuda rezultatelor aproape perfecte

Deși CFR Cluj traversează o perioadă excelentă din punct de vedere sportiv, cu 12 victorii în ultimele 13 etape, situația din interiorul clubului rămâne complicată.

Antrenorul Daniel Pancu a confirmat existența unor probleme recurente, atât financiare, cât și legate de infrastructură.

Tehnicianul a descris situația financiară ca fiind una cunoscută și repetitivă pentru CFR Cluj.

„Situația financiară e ca întotdeauna. Se mai adună câte o lună de restanțe, însă așa a funcționat clubul tot timpul, e ceva normal”, a declarat Daniel Pancu.

Afirmația susține că întârzierile salariale nu reprezintă o situație excepțională, ci mai degrabă o practică tolerată în timp.

Pe lângă aspectele financiare, Pancu a vorbit și despre starea terenului de joc, pe care a descris-o în termeni critici.

„Starea gazonului e și ea «normală». Adică e foarte prost terenul acum. În centrul terenului, gazonul e rău. Ne-am antrenat pe el, a funcționat și sistemul de încălzire, grade cu minus. An de an e aceeași poveste, am înțeles. În perioada din decembrie până la sfârșitul lui martie, gazonul e prost. Când se termină campionatul, e iarăși perfect”, a spus antrenorul.

Pentru a obține licența necesară participării în cupele europene, clubul trebuie să fie la zi cu toate plățile până la finalul lunii martie.

Pancu nu pare însă îngrijorat de acest aspect.

„Nu am emoții [că CFR ar putea să nu obțină licența pentru Europa]. E domnul Iuliu Mureșan acolo, sunt mulți oameni care susțin CFR Cluj, îi văd în fiecare zi”, a declarat Daniel Pancu.

Deși patronul Nelu Varga a transmis că antrenorul va continua indiferent de rezultatele din play-off, Pancu are o poziție diferită.

„Dacă nu jucăm în Europa, nu prea aș avea motive să rămân. Îmi place clubul, e imens, dar ăsta ar fi un obiectiv ratat. Dacă mă întrebi acum, aș lua-o ca pe un eșec și ar fi o mare dezamăgire, mi-ar fi greu să continui. Așa gândesc acum, mai sunt 8 etape, să vedem. Dar șansele să ating acest obiectiv sunt mai mari decât să nu reușesc”, a spus tehnicianul.

Numit în noiembrie 2025, Pancu a schimbat semnificativ parcursul echipei.

Înainte de venirea sa, CFR Cluj avea doar 13 puncte în 15 etape și ocupa locul 13, de baraj.

Sub conducerea lui Pancu, echipa a urcat în play-off și se află pe locul 4, la doar trei puncte de lider.

Bilanțul este unul solid: 20 de meciuri, 14 victorii, 3 remize și 3 înfrângeri, cu o medie de 2,25 puncte pe meci.

În urmă cu câteva zile, Nelu Varga declara public că Pancu va rămâne la echipă.

„Normal că îi vom prelungi contractul. Nu se pune problema. Am vorbit cu Iuliu Mureșan despre faptul că va rămâne [Pancu]”, a transmis patronul clubului.