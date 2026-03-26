LPF a anunțat programul etapei a 4-a din play-off şi play-out. Ce partide se joacă în ziua de Paște
Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat programul etapei a 4-a din play-off și play-out în SuperLiga României. Două partide sunt programate chiar în ziua de Paște, pe 12 aprilie.

LPF a stabilit programul etapei a 4-a din play-off şi play-out

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei a 4-a din play-off-ul și play-out-ul SuperLigii. Runda se va desfășura în intervalul 10–13 aprilie și include opt partide.

Două dintre meciuri sunt programate duminică, 12 aprilie, în ziua de Paște.

Etapa începe vineri la Sibiu

Runda debutează vineri, 10 aprilie, de la ora 19.00, cu partida dintre FC Hermannstadt și Farul Constanța, programată la Sibiu.

Sâmbătă, 11 aprilie, sunt programate două confruntări. UTA Arad primește vizita formației FC Botoșani, de la ora 17.15.

În aceeași zi, de la ora 20.00, FCSB întâlnește, pe teren propiru, Oțelul Galați.

Sursa foto: Facebook/FCSB

Două meciuri sunt programate în ziua de Paște

Duminică, 12 aprilie, sunt programate două partide. Unirea Slobozia joacă împotriva Petrolului Ploiești, de la ora 18.00.

Seara, de la ora 21.00, CFR 1907 Cluj întâlnește pe Dinamo București, în Gruia.

Etapa a 4-a din play-off şi play-out se încheie luni cu trei partide

Ultima zi a rundei este luni, 13 aprilie, când sunt programate trei meciuri.

De la ora 15.30, FC Metaloglobus București joacă împotriva FK Csikszereda Miercurea Ciuc. Rapid primește vizita celor de la FC Argeș, de la ora 18.30.

Etapa se încheie cu meciul dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj, programat la ora 21.30.

În acest weekend nu sunt programate meciuri în SuperLiga

Amintim că meciurile etapei a 3-a din play-off și play-out se vor disputa în perioada 3 - 6 aprilie. După două etape din play-off, Universitatea Cluj este lider, la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova, dar cu golaveraj superior. Pe ultima treaptă a podiumului este Rapid, cu două puncte în minus.

În acest weekend, SuperLiga este întreruptă datorită meciului echipei naționale cu Turcia, programat joi seară.

