Franța își extinde arsenalul nuclear și implică opt state europene în noua strategie

Franța își extinde arsenalul nuclear și implică opt state europene în noua strategierachete nucleare Franta / sursa foto: dreamstime.com
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat o serie de modificări majore în politica nucleară a statului francez, inclusiv creșterea arsenalului nuclear și extinderea conceptului de descurajare către alte state europene, potrivit BBC.

Declarațiile au fost făcute în timpul unui discurs susținut în Bretania, la baza navală de la Île Longue, în apropiere de portul Brest, în fața unor ofițeri de marină și a unui submarin nuclear.

Șeful statului a explicat că decizia vine în contextul unui mediu strategic pe care l-a descris ca fiind tot mai instabil. „Următorii 50 de ani vor fi o eră a armelor nucleare”, a afirmat acesta.

Creșterea arsenalului și un nou submarin nuclear

Potrivit anunțului oficial, Franța va majora numărul focoaselor nucleare față de nivelul actual, estimat la aproximativ 300. În plus, în anul 2036 este programată lansarea unui nou submarin cu armament nuclear, care va purta numele „The Invincible”.

Președintele a subliniat că noua doctrină urmărește consolidarea capacității de reacție și adaptarea la evoluțiile din domeniul securității. De asemenea, el a precizat că Franța nu va mai comunica public numărul focoaselor nucleare aflate în posesia sa.

Participarea altor state europene la noua strategie

În discursul său, Emmanuel Macron a anunțat că opt state europene — Regatul Unit, Germania, Polonia, Țările de Jos, Belgia, Grecia, Suedia și Danemarca — au convenit să participe la o nouă strategie denumită „descurajare avansată”.

Conform explicațiilor oferite, aceste țări ar putea lua parte la exerciții care implică capacitatea nucleară aeriană a Franței, cunoscută drept „forță de lovire”, și ar putea găzdui baze aeriene unde să fie staționate bombardiere nucleare franceze.

Emmanuel Macron

Emmanuel Macron / sursa foto: captură video

Această desfășurare ar permite Forțelor Aeriene Strategice ale Franței să „se răspândească pe adâncimea continentului european... și astfel să complice calculele adversarilor noștri”, a declarat președintele.

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a reacționat printr-un mesaj publicat pe platforma X, afirmând:

„Ne înarmăm împreună cu prietenii noștri pentru ca dușmanii noștri să nu îndrăznească niciodată să ne atace.”

Principiile doctrinei și cooperarea franco-germană

Conceptul de „descurajare avansată” este descris de oficiali drept cea mai importantă schimbare în gândirea strategică franceză din 1960, perioadă asociată cu viziunea fostului președinte Charles de Gaulle.

Cu toate acestea, autoritățile de la Paris au precizat că nu va exista o „garanție” explicită pentru statele partenere, iar decizia de a utiliza armamentul nuclear va rămâne exclusiv în competența președintelui Franței.

Obiectivul declarat al doctrinei rămâne acela de a convinge eventualii adversari că „dacă au îndrăzneala să atace Franța... va exista un preț nesustenabil de plătit”, potrivit afirmațiilor lui Emmanuel Macron.

Creșterea arsenalului militar, o prioritate pentru Franța

Totodată, Franța și Germania au anunțat, la scurt timp după discurs, un plan comun de „cooperare mai strânsă” în domeniul descurajării nucleare. Într-un document semnat de președintele francez și cancelarul german Friedrich Merz, se arată că cele două state vor face „primii pași în acest an, inclusiv participarea germană la exerciții nucleare franceze... și dezvoltarea capacităților convenționale împreună cu partenerii europeni”. Documentul precizează că această cooperare „va completa, nu va înlocui, descurajarea nucleară a NATO”.

