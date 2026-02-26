Franța își reafirmă puterea nucleară. Poziția lui Macron ar putea afecta echilibrul de securitate european

Președintele Franței, Emmanuel Macron, se pregătește să prezinte o revizuire a doctrinei nucleare franceze, într-un context în care angajamentul SUA față de aliații europeni este pus sub semnul întrebării. Parisul va respinge explicit ideea unui control nuclear comun european, dar va detalia modul în care Franța poate sprijini statele europene preocupate de fiabilitatea umbrelei nucleare americane sub administrația lui Donald Trump, arată Reuters.

Franța și Marea Britanie rămân singurele puteri nucleare din Europa, în timp ce majoritatea statelor europene se bazează pe Statele Unite pentru descurajarea nucleară, un pilon esențial al securității transatlantice. Relațiile tensionate dintre Washington și aliați, precum și apropierea SUA de Rusia în contextul războiului din Ucraina, au amplificat temerile europene privind protecția nucleară.

La Conferința de Securitate de la München, cancelarul german Friedrich Merz a anunțat deschiderea unor discuții cu Franța privind posibilitatea unui rol nuclear european. Emmanuel Macron a prezentat abordarea franceză ca fiind „holistică”, vizând atât apărarea nucleară, cât și pe cea convențională.

Totuși, oficiali europeni rămân sceptici în privința capacității Franței de a extinde efectiv umbrela nucleară la nivel continental, invocând costurile ridicate, controlul deciziei de lansare și riscul ca investițiile în arsenalul nuclear să reducă resursele disponibile pentru apărarea convențională.

Franța alocă anual aproximativ 5,6 miliarde de euro pentru întreținerea arsenalului său nuclear, estimat la circa 290 de focoase, fiind al patrulea ca mărime la nivel global. În acest context, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat că renunțarea la umbrela nucleară americană ar priva Europa de „garantul suprem al libertății sale”. În prezent, SUA mențin aproximativ 100 de bombe nucleare pe teritoriul unor state europene, în cadrul doctrinei de „nuclear sharing”.

Oficialii francezi subliniază însă că Parisul nu intenționează să înlocuiască rolul Statelor Unite sau să concureze cu NATO. Potrivit analistului Etienne Marcuz, doctrina nucleară franceză se concentrează pe descurajare prin capacitatea de a provoca „daune inacceptabile” adversarilor, necesitând un număr mai redus de focoase. Un principiu fundamental rămâne neschimbat: doar președintele Franței poate ordona utilizarea armelor nucleare, mai arată sursa. De asemenea, Parisul menține „ambiguitatea strategică” privind circumstanțele unei eventuale utilizări, ceea ce le nu oferă tuturor partenerilor europeni sentimentul de siguranță.