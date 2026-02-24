Ministerul francez de Externe face scandal în legătură cu ambasadorul SUA

Ambasadorul Statelor Unite în Franța, Charles Kushner, a fost restricționat de la întâlniri directe cu membri ai guvernului francez, după ce nu s-a prezentat la o convocare oficială la Ministerul Afacerilor Externe, potrivit unor surse diplomatice citate luni, potrivit Reuters.

Decizia vine în contextul unor declarații publicate anterior de Ambasada SUA referitoare la uciderea unui activist de extremă dreapta francez, incident care a generat reacții în spațiul public.

Conform surselor diplomatice, ambasadorul fusese convocat pentru clarificări în urma publicării unor comentarii considerate sensibile de către autoritățile franceze. Absența sa de la întâlnirea programată a dus la o reacție oficială din partea ministerului.

Un reprezentant diplomatic francez a precizat că măsura a fost luată după ce ambasadorul nu a răspuns convocării.

„În urma publicării de către Ambasada SUA a unor comentarii privind o tragedie petrecută în Franța și care ține exclusiv de dezbaterea noastră publică națională – pe care refuzăm să o lăsăm exploatată – ambasadorul Charles Kushner a fost convocat astăzi la minister. El nu s-a prezentat”, a declarat sursa.

Aceeași sursă a adăugat că ministrul de externe a solicitat limitarea accesului ambasadorului la oficialii guvernamentali.

„În fața acestei aparente neînțelegeri a așteptărilor fundamentale față de un ambasador care are onoarea de a-și reprezenta țara, ministrul a cerut ca acesta să nu mai beneficieze de acces direct la membri ai guvernului francez.”

Convocarea ambasadorului a avut loc după ce Ambasada SUA în Franța și Biroul pentru Contraterorism al Departamentului de Stat au transmis mesaje publice pe platforma X, în care au anunțat că monitorizează evoluțiile legate de decesul activistului francez Quentin Deranque.

🔴 Mort de Quentin Deranque : de nouvelles informations viennent contredire la version relayée massivement dans les médias. Le Canard enchaîné a publié une vidéo et des témoignages indiquant qu'il s'agissait bien d'une rixe opposant un groupe de fascistes armés avec un groupe… pic.twitter.com/SVtMvBIbA3 — Glupatate (@Glupatate) February 17, 2026

Instituțiile americane au avertizat, într-un mesaj online, că „radicalismul violent de stânga este în creștere” și că fenomenul „ar trebui tratat ca o amenințare la adresa siguranței publice”.

Declarațiile au atras atenția autorităților franceze, care au subliniat caracterul intern al dezbaterii privind incidentul.

Quentin Deranque, descris de presa franceză drept activist de extremă dreapta, a murit în urma unei altercații violente.

Potrivit informațiilor citate de surse media internaționale, acesta ar fi fost bătut într-un conflict în care au fost implicați presupuși activiști de extremă stânga.

Cazul a stârnit reacții ample în Franța, fiind descris de unii comentatori drept un moment de cotitură în discuțiile despre violența politică.

Autoritățile franceze investighează circumstanțele exacte ale incidentului.

Sursele diplomatice au precizat că acesta este al doilea caz în care ambasadorul Charles Kushner nu s-a prezentat la o convocare oficială.

În august 2025, el fusese invitat la Ministerul Afacerilor Externe pentru explicații, după ce exprimase public îngrijorări legate de creșterea actelor antisemite în Franța și criticase reacția autorităților franceze.

Absența de la acea convocare a fost semnalată la momentul respectiv de presa internațională.

Până în prezent, nici Ambasada SUA la Paris, nici Departamentul de Stat nu au anunțat public o poziție oficială referitoare la restricțiile impuse ambasadorului.

Situația este urmărită în mediile diplomatice, având în vedere relațiile bilaterale dintre Franța și Statele Unite.

Sursele citate au subliniat că măsura adoptată de partea franceză vizează accesul direct la oficiali guvernamentali și nu statutul diplomatic al ambasadorului.