AIEA: Nicio dovadă că instalațiile nucleare iraniene au fost lovite. Teheranul susține contrariul

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat luni că nu are informații care să indice că atacurile atribuite Israelului și Statelor Unite asupra Iranului ar fi afectat instalații nucleare, potrivit Reuters.

Declarația a fost făcută de directorul general al instituției, Rafael Grossi, în fața Consiliului Guvernatorilor al agenției. La scurt timp, reprezentantul Iranului la AIEA a susținut că unul dintre complexele nucleare a fost totuși ținta unui atac.

Contextul declarațiilor vine pe fondul tensiunilor legate de programul nuclear iranian, invocat de Israel și SUA drept unul dintre motivele operațiunilor militare, în condițiile în care cele două state acuză Teheranul că s-ar apropia de capacitatea de a produce arma nucleară.

În intervenția sa în fața Consiliului Guvernatorilor al International Atomic Energy Agency (AIEA), Rafael Grossi a precizat: „Nu avem nicio indicație că vreuna dintre instalațiile nucleare ... a fost avariată sau lovită”.

El a adăugat că agenția nu a reușit să reia contactul cu autoritățile iraniene de reglementare nucleară.

„Eforturile de a contacta autoritățile iraniene de reglementare nucleară ... continuă, fără niciun răspuns până acum. Sperăm ca acest canal indispensabil de comunicare să poată fi restabilit cât mai curând posibil”, a declarat Grossi.

Potrivit relatării, Teheranul nu a permis inspectorilor AIEA să revină la facilitățile bombardate în luna iunie, ceea ce limitează capacitatea agenției de a verifica direct situația din teren.

În iunie, mai multe instalații nucleare iraniene au fost vizate de atacuri, inclusiv facilități de îmbogățire a uraniului.

La scurt timp după intervenția directorului AIEA, ambasadorul Iranului la agenție, Reza Najafi, a declarat jurnaliștilor, în afara ședinței cu ușile închise, că complexul nuclear de la Natanz nuclear facility a fost atacat.

„Din nou au atacat instalațiile nucleare pașnice ale Iranului, aflate sub garanții”, a afirmat Najafi.

Întrebat de Reuters care dintre facilități au fost lovite, acesta a răspuns: „Natanz”, după care a părăsit locul declarațiilor.

Complexul de la Natanz găzduiește două uzine de îmbogățire a uraniului, una la suprafață și una subterană. Conform AIEA, instalația supraterană a fost distrusă în atacurile din iunie, iar cea subterană a suferit avarii considerabile.

Deși AIEA susține că nu are indicii privind noi avarii, declarația vine în contextul în care agenția nu a putut verifica direct instalațiile iraniene. Absența accesului inspectorilor și lipsa comunicării cu autoritățile de la Teheran lasă deschisă posibilitatea unor evaluări ulterioare.

Programul nuclear al Iranului rămâne un subiect central al tensiunilor regionale și internaționale, iar informațiile contradictorii prezentate luni evidențiază dificultățile de monitorizare într-un context de securitate instabil.