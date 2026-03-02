Greenpeace, condamnat la despăgubiri de sute de milioane de dolari în SUA

Un judecător din statul american Dakota de Nord a stabilit oficial ca organizația de mediu Greenpeace să plătească 345 de milioane de dolari companiei Energy Transfer, dezvoltatorul conductei Dakota Access Pipeline (DAPL), în urma unui proces care a vizat protestele desfășurate în anii 2016 și 2017, potrivit North Dakota Monitor.

Decizia vine după mai multe luni de dispute juridice privind valoarea despăgubirilor stabilite inițial de un juriu din comitatul Morton.

Hotărârea finală a fost emisă vineri de judecătorul James Gion din cadrul Southwest Judicial District, la aproximativ șapte ani de la depunerea inițială a acțiunii în instanță de către Energy Transfer.

În martie 2025, un juriu a decis ca Greenpeace să plătească aproximativ 667 de milioane de dolari companiei Energy Transfer, concluzionând că organizația a prejudiciat compania în timpul protestelor anti-conductă și că ar fi publicat declarații false care au afectat reputația dezvoltatorului.

Ulterior, în luna octombrie, judecătorul James Gion a redus suma la 345 de milioane de dolari, considerând întemeiate unele dintre argumentele Greenpeace potrivit cărora despăgubirile depășeau limitele legale și conțineau inconsecvențe. Decizia finală privind cuantumul a fost formalizată vineri.

Hotărârea prevede, de asemenea, plata unei dobânzi anuale de 11% aplicate sumei, începând cu 19 martie 2025, data la care juriul a anunțat verdictul, până la achitarea integrală a despăgubirilor.

Într-un comunicat transmis vineri, Greenpeace a anunțat că, pe termen scurt, intenționează să solicite un nou proces sau modificarea hotărârii judecătorului. Ulterior, organizația ar putea formula apel la Curtea Supremă a statului Dakota de Nord.

„Acesta este un regres, dar mișcarea pentru apărarea oamenilor și a planetei s-a confruntat întotdeauna cu obstacole și rezistență, iar Energy Transfer va eșua în obiectivul său de a-și reduce la tăcere criticii”, a declarat Marco Simons, consilier juridic general interimar pentru Greenpeace USA și Greenpeace Fund.

Compania Energy Transfer nu a oferit un punct de vedere imediat după pronunțarea hotărârii. Anterior însă, reprezentanții companiei au transmis că sunt „mulțumiți” de faptul că instanța a menținut despăgubiri în valoare de 345 de milioane de dolari și că verdictul va „transmite un semnal clar celor care aleg să încalce deliberat legile Statelor Unite ale Americii”.

Energy Transfer a indicat anterior că va solicita Curții Supreme din Dakota de Nord să anuleze reducerea despăgubirilor decisă de judecător.

Procesul a fost deschis în 2019 de către Energy Transfer în comitatul Morton, compania acuzând Greenpeace că ar fi organizat atacuri violente împotriva dezvoltatorului conductei în timpul protestelor și că ar fi derulat o campanie de dezinformare menită să afecteze activitatea economică a companiei.

Conducta Dakota Access Pipeline a fost dezvoltată pentru a transporta petrol brut din Dakota de Nord până în statul Illinois. Protestele împotriva proiectului au fost inițiate de Standing Rock Sioux Tribe și au atras mii de participanți în zona sud-centrală a statului.

Procesul desfășurat la începutul anului 2025 a durat peste trei săptămâni și a inclus zeci de martori, printre care angajați actuali și foști ai Greenpeace, activiști indigeni, reprezentanți ai Energy Transfer și membri ai forțelor de ordine.

Greenpeace a susținut în instanță că rolul său în cadrul protestelor a fost limitat, afirmând că doar șase angajați ai Greenpeace USA au vizitat taberele de protest și că Greenpeace Fund și Greenpeace International nu au avut implicare directă la fața locului.

Juriul a stabilit că Greenpeace USA este responsabilă pentru majoritatea acuzațiilor.

În ceea ce privește Greenpeace International și Greenpeace Fund, juriul nu le-a găsit responsabile pentru prejudiciile produse la fața locului, însă le-a considerat răspunzătoare pentru defăimare și pentru interferență în activitatea economică a companiei.

De asemenea, Greenpeace USA și Greenpeace International au fost găsite vinovate de conspirație.

Separat, Greenpeace International a intentat un proces în Țările de Jos împotriva Energy Transfer, acuzând compania că utilizează sistemul juridic american pentru a acționa împotriva organizației de mediu.

„Cu libertăți câștigate cu greu aflate sub amenințare și cu criza climatică în accelerare, miza acestei lupte juridice nu ar putea fi mai mare”, a declarat Mads Christensen, director executiv al Greenpeace International, cu sediul în Țările de Jos.

Judecătorul a respins solicitarea Energy Transfer de a suspenda procesul din Țările de Jos până la finalizarea cazului din Dakota de Nord. Compania a contestat această decizie la Curtea Supremă a statului, care nu a pronunțat încă o hotărâre.