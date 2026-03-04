Emmanuel Macron trimite portavionul Charles de Gaulle în Mediterană

Președintele Emmanuel Macron a anunțat trimiterea portavionului Charles de Gaulle în Mediterană, cu scopul de a consolida prezența militară franceză în contextul escaladării conflictului Israel -Iran - SUA, relatează AFP.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat, marți, trimiterea portavionului Charles de Gaulle în Marea Mediterană, ca răspuns la escaladarea conflictelor din Orientul Mijlociu.

Într-un discurs televizat, șeful statului a declarat: „Am ordonat portavionului Charles de Gaulle, mijloacelor sale aeriene și escortei sale de fregate să se îndrepte către Mediterană”.

Decizia survine pe fondul atacurilor israeliene și americane asupra Iranului și a ripostelor Teheranului care au vizat mai multe baze militare occidentale. Președintele Macron a subliniat că Franța a desfășurat deja în regiune avioane Rafale, sisteme de apărare antiaeriană și radare aeropurtate pentru a întări capacitățile militare franceze.

În discursul său, Macron a menționat că două baze militare franceze au fost vizate în cadrul conflictului, suferind „lovituri limitate, care au provocat pagube materiale”. El a precizat că forțele franceze au doborât mai multe drone „în legitimă apărare” încă din primele ore ale atacurilor americano-israeliene, urmate de riposte iraniene în țările vecine unde se află baze militare ale SUA.

Totodată, fregata Languedoc și echipamente de apărare antiaeriană au fost trimise în Cipru, după ce baza aeriană britanică de la Akrotiri a fost atacată luni de o dronă iraniană.

Trimiterea portavionului Charles de Gaulle și a grupului său de luptă urmărește consolidarea prezenței Franței în regiune și protejarea intereselor și aliaților francezi din Orientul Mijlociu. Operațiunea este văzută ca o măsură defensivă, menită să stabilizeze zona Mediteranei de Est în contextul tensiunilor crescute dintre Israel, Statele Unite și Iran.

Pe lângă portavion, avioanele Rafale, sistemele de apărare antiaeriană și radarele aeropurtate întăresc capacitățile Franței de a răspunde rapid oricărei amenințări. Prezența fregatei Languedoc în Cipru permite protejarea unor puncte strategice, în special în apropierea bazelor aliate afectate de atacurile recente.

Prezența militară franceză va fi menținută în Mediterană pe durata escaladării conflictului.