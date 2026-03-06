Trupele Kievului, atac cu drone în Herson. Doi oameni au murit și alți 12 au fost răniți. Anunțul făcut de Rusia

Două persoane au murit și alte 12 au fost rănite după ce o dronă ucraineană a lovit zona Oleşki, în partea regiunii Herson aflată sub controlul Rusiei, a anunțat guvernatorul susținut de Moscova, Vladimir Saldo. Atacul a avut loc lângă un magazin alimentar, înainte ca acesta să fie deschis publicului.

Incidentul vine într-un context tensionat de negocieri de pace, în care Rusia solicită ca Ucraina să cedeze circa 20% din regiunea Donețk, pe care încă o controlează, precum și teritorii suplimentare în sud, în regiunile Herson și Zaporojie. Ucraina consideră orașele vizate drept „fortărețe” strategice și refuză cedarea lor.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat că Ucraina poartă discuții cu Statele Unite privind posibilitatea amânării următoarei runde de negocieri trilaterale cu Rusia, programată inițial între 5 și 9 martie. Motivele amânării includ escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, care afectează planurile pentru întâlnirea de la Abu Dhabi. Zelenski a precizat că Kievul este deschis și altor locații, precum Turcia sau Elveția.

Negocierile sunt menite să pună capăt războiului din estul Ucrainei, care durează de patru ani, și să continue schimburile de prizonieri convenite în cadrul discuțiilor anterioare.

Totuși, cererea Moscovei ca Ucraina să cedeze controlul asupra celor aproximativ 20% din regiunea industrializată Donețk rămâne un obstacol major.

„De ce am părăsi propriul teritoriu pe care îl controlăm? Forțele ruse nu au reușit să-l cucerească”, a declarat Zelenski, subliniind că Rusia încearcă să obțină prin presiuni ceea ce nu a putut obține pe câmpul de luptă.

Președintele ucrainean a mai atras atenția asupra posibilității ca Rusia să furnizeze Iranului componente pentru dronele Shahed și a cerut aliaților să împărtășească informații privind această situație. Armata ucraineană a reușit să recucerească teritoriu în ultimele săptămâni, înregistrând în februarie câștiguri mai mari decât pierderile, potrivit analizei grupului Black Bird din Finlanda. Kremlinul a respins orice colaborare militară cu Iranul, afirmând că Teheranul nu a contactat Rusia pentru asistență.