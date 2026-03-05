International

Vladimir Putin amenință Europa cu oprirea imediată a gazelor

Vladimir Putin amenință Europa cu oprirea imediată a gazelorVladimir Putin / sursa foto: dreamstime.com
Președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri că Rusia ar putea să oprească livrările de gaze naturale către piețele europene „chiar acum” și să își redirecționeze exporturile către piețe emergente, considerate de Kremlin mai atractive din punct de vedere economic, potrivit Reuters.

„Noi piețe se deschid azi. Poate că ar fi mai rentabil pentru noi să ne întrerupem chiar acum livrările către piața europeană și să ne îndreptăm către aceste piețe emergente și să intrăm pe ele”, a spus Putin, exprimându-se mai degrabă într-o formă de reflecție decât ca o decizie oficială.

Liderul de la Kremlin a subliniat că va solicita guvernului rus să analizeze această opțiune împreună cu companiile din sectorul energetic.

Declarațiile vin într-un context european sensibil. Comisia Europeană urmează să prezinte pe 15 aprilie o propunere legislativă care ar interzice definitiv importurile de petrol rusesc. Aceasta vine la doar trei zile după adoptarea unor măsuri legislative similare în Ungaria, potrivit unor surse oficiale europene.

O strategie dublă

Putin a reiterat, totodată, poziția Rusiei ca furnizor de energie „fiabil” și a subliniat că țara sa va continua să colaboreze cu partenerii care se dovedesc de încredere. El a menționat în mod expres Slovacia și Ungaria drept exemple de state considerate de Kremlin ca respectând această condiție.

Analiza sugerată de președintele rus indică o strategie dublă: menținerea controlului asupra livrărilor către Europa, dar și explorarea de noi piețe care ar putea oferi condiții comerciale mai avantajoase. În contextul actual, aceste declarații pot influența negocierile energetice europene, prețurile la gaze și deciziile legislative viitoare în Uniunea Europeană.

Tensiuni între Rusia și Europa

În timp ce liderul de la Kremlin vorbește despre „reflectarea cu voce tare”, oficialii europeni interpretează aceste comentarii ca un semnal potențial privind flexibilitatea Rusiei în raport cu politicile de sancțiuni și interdicțiile asupra energiei provenite din Rusia.

2
1 comentarii

  1. Theo spune:
    5 martie 2026 la 16:01

    Hotararea CE de incetare a importului de gaze din Rusia intra in vigoare peste cateva luni. Deci, unde-i problema?

