CV-ul nu mai este principalul criteriu de selecție pentru tot mai multe companii din Statele Unite, care își schimbă metodele de recrutare și pun accent pe testele de competențe, simulările de lucru și instrumentele bazate pe inteligență artificială, portrivit PR NewsWire.

Schimbarea vine pe fondul exploziei CV-urilor generate cu AI și al nevoii angajatorilor de a verifica mai bine abilitățile reale ale candidaților.

Potrivit unui studiu realizat de Criteria Corp împreună cu Lighthouse Research & Advisory, doar aproximativ o treime dintre liderii din recrutare spun că au încredere ridicată în informațiile din CV-uri, deși majoritatea companiilor continuă să le folosească în etapa inițială de selecție.

În același timp, 92% dintre respondenți consideră că CV-urile generate cu inteligență artificială au devenit o practică obișnuită.

Tot mai multe organizații aleg să completeze sau chiar să înlocuiască analiza CV-ului cu teste tehnice, evaluări cognitive, exerciții practice și simulări ale activității pe care candidatul ar urma să o desfășoare.

În special în domeniile IT, consultanță, marketing sau dezvoltare software, candidații sunt invitați să rezolve probleme reale sau să participe la probe practice înainte de interviul final.

Angajatorii susțin că astfel pot evalua mai corect capacitatea de rezolvare a problemelor, adaptabilitatea și modul de lucru, în loc să se bazeze exclusiv pe experiența trecută trecută în CV.

În paralel, unele companii folosesc inteligența artificială pentru a analiza răspunsurile candidaților, pentru a identifica competențele relevante și pentru a automatiza o parte din procesul de selecție. Totuși, decizia finală rămâne, în cele mai multe cazuri, la recrutorii umani.

Creșterea utilizării instrumentelor de inteligență artificială de către candidați a făcut ca multe aplicații să arate asemănător. Recrutorii spun că documentele sunt din ce în ce mai greu de diferențiat, iar formulările standardizate nu reflectă întotdeauna nivelul real de pregătire al unei persoane.

În acest context, angajatorii încearcă să obțină informații suplimentare prin evaluări practice, interviuri structurate și verificarea competențelor în situații concrete.

Unele companii introduc chiar sesiuni declarate „fără AI”, în care candidații trebuie să răspundă fără ajutorul instrumentelor automate, pentru a demonstra modul propriu de gândire și luare a deciziilor.

Transformarea nu se limitează la modul în care sunt evaluate aplicațiile.

Un sondaj realizat de Resume.org arată că 21% dintre companiile americane au înghețat deja angajările pentru posturile de nivel de intrare din cauza impactului AI, iar aproape jumătate estimează că până în 2027 vor reduce semnificativ recrutarea pentru astfel de poziții. În schimb, crește cererea pentru angajați care știu să utilizeze eficient instrumentele bazate pe inteligență artificială.

Specialiștii în resurse umane spun că tendința indică o schimbare de paradigmă: accentul se mută treptat de la istoricul profesional prezentat într-un CV către demonstrarea practică a competențelor și capacitatea de adaptare la noile tehnologii.