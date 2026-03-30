Posibile tensiuni între Teheran și Beijing. Nave chinezești, întoarse din drum în Strâmtoarea Ormuz

Cel puțin trei nave comerciale asociate cu China au fost nevoite să își întrerupă tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz și să revină din drum, într-un incident care reflectă complexitatea situației de securitate din regiune, potrivit Fox Business.

Evenimentul, produs vineri, ridică semne de întrebare privind coordonarea dintre Teheran și Beijing, în contextul unei crize care afectează una dintre cele mai importante rute energetice la nivel global.

Potrivit datelor furnizate de serviciul de monitorizare maritimă MarineTraffic și de organizația Foundation for Defense of Democracies (FDD), două nave operate de compania chineză de stat Cosco Shipping – CSCL Indian Ocean și CSCL Arctic Ocean – precum și nava Lotus Rising, deținută în Hong Kong, au efectuat manevre bruște de întoarcere în apropierea insulei Larak.

Strâmtoarea Ormuz reprezintă un punct strategic esențial, conectând Golful Persic cu Golful Oman și fiind responsabilă pentru tranzitul a aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu petrol.

În actualul context tensionat, autoritățile iraniene exercită un control strict asupra circulației maritime în zonă.

Conform unui comunicat citat de agenția afiliată Gărzii Revoluționare Islamice, Nour News, navele au fost avertizate și obligate să se retragă.

„Trei nave container de diferite naționalități au încercat să se deplaseze către coridorul desemnat pentru navele autorizate, fiind forțate să revină după ce au fost avertizate de marina IRGC”, a transmis sursa citată.

Totodată, autoritățile iraniene au reiterat restricțiile privind traficul maritim:

„Navigația oricărei nave ‘către și dinspre’ porturile aliaților și susținătorilor inamicilor sioniști-americani către orice destinație și din orice coridor este interzisă.”

Aceste reguli vizează în special navele care au operat recent în porturi din state considerate ostile Iranului, precum Emiratele Arabe Unite sau Arabia Saudită.

Motivul exact pentru care navele au fost nevoite să se retragă nu este clar confirmat oficial. Cu toate acestea, datele din sectorul maritim indică faptul că navele implicate au escalat în ultimele luni în porturi precum Jebel Ali (Dubai), Dammam (Arabia Saudită) și Khalifa Port (Abu Dhabi).

Analiștii citați de publicația Lloyd’s List sugerează că lipsa documentației necesare sau absența unei autorizări explicite ar fi putut contribui la decizia de blocare a tranzitului. În lipsa acestor aprobări, trecerea prin strâmtoare nu poate fi garantată în condiții de siguranță.

Un alt element relevant este faptul că navele CSCL Indian Ocean și CSCL Arctic Ocean au transmis mesaje prin sistemele lor de identificare, indicând clar originea chineză a echipajului și a proprietarului. Potrivit agenției Reuters, acest demers a avut rolul de a semnala relațiile relativ favorabile dintre China și Iran, însă nu a fost suficient pentru a obține accesul.

Incidentul evidențiază o posibilă discrepanță între declarațiile anterioare ale Iranului și realitatea din teren. Teheranul sugerase anterior că state precum China, Rusia sau India ar putea beneficia de coordonare pentru un tranzit sigur prin Strâmtoarea Hormuz.

Totuși, situația actuală arată că aplicarea regulilor este strictă și depinde de respectarea unor criterii precise, inclusiv istoricul recent al rutelor comerciale. În același timp, evenimentul are loc pe fondul creșterii tensiunilor regionale, care au dus deja la perturbări semnificative ale fluxurilor energetice globale.

În contextul în care Strâmtoarea Hormuz rămâne un punct critic pentru economia mondială, orice incident de acest tip este atent monitorizat de comunitatea internațională, inclusiv de actorii din sectorul energetic și de transport maritim.