Rusia a bombardat Ucraina cu 3000 de drone, 40 de rachete și 1450 de bombe. Zelenski spune că totul s-a petrecut în 7 zile

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un nou mesaj de avertizare privind escaladarea atacurilor lansate de Rusia, subliniind amploarea fără precedent a operațiunilor militare din ultima perioadă. Declarațiile au fost făcute public într-un videoclip, în care liderul de la Kiev a prezentat date concrete despre intensitatea bombardamentelor.

Potrivit acestuia, doar în ultima săptămână, forțele ruse au utilizat mii de drone de atac, bombe aeriene ghidate și rachete împotriva orașelor și infrastructurii din Ucraina, într-un efort susținut de a menține presiunea militară.

În mesajul său, Volodimir Zelenski a oferit detalii despre amploarea operațiunilor rusești, indicând un nivel ridicat de intensitate a atacurilor.

„Numai în această săptămână, Rusia a folosit peste 3.000 de drone de atac împotriva orașelor și comunităților noastre – o parte semnificativă dintre ele «șahede» – precum și peste 1.450 de bombe aeriene ghidate și 40 de rachete de diferite tipuri. Rușii nu își reduc efortul de război împotriva statului și poporului nostru și, în același timp, investesc deschis în prelungirea unui alt război care duce la destabilizarea globală”, a declarat președintele ucrainean.

Aceste cifre indică o continuare a strategiei de uzură aplicată de Rusia, în care atacurile constante sunt utilizate pentru a slăbi capacitatea de rezistență a Ucrainei și pentru a afecta infrastructura critică.

Un element important al discursului lui Zelenski îl reprezintă extinderea perspectivei asupra conflictului. Liderul ucrainean a sugerat că tipurile de arme utilizate în Ucraina sunt similare cu cele folosite și în alte zone tensionate la nivel global.

El a făcut referire la situații din Orientul Mijlociu și regiunea Golfului, indicând că există o legătură între conflictele regionale și evoluțiile din Ucraina.

În fața acestor evoluții, Volodimir Zelenski a cerut o mobilizare mai amplă la nivel internațional. Mesajul său s-a concentrat pe necesitatea dezvoltării unor sisteme de apărare comune și a unei cooperări extinse în domeniul militar.

„Trebuie să construim sisteme de apărare comune și moderne, dovedite în război. Trebuie să dezvoltăm producția comună de arme moderne și eficiente. Trebuie să ne unim capacitățile, astfel încât oamenii să poată trăi în pace în Europa, Orientul Mijlociu și în alte părți ale lumii”, a declarat liderul ucrainean.