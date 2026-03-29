Volodimir Zelenski, după ce Marco Rubio a numit declarațiile sale „o minciună”: Cea mai mare parte a aisbergului nu este vizibilă

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a explicat, sâmbătă, cum interpretează poziția Washingtonului în privința garanțiilor de securitate pentru Ucraina. Cu o zi înainte, secretarul de stat american Marco Rubio a descris declarațiile făcute de Zelenski, într-un interviu pentru Reuters, drept „o minciună”.

Totul a început în această săptămână, când Zelenski a declarat, într-un interviu pentru Reuters, că garanțiile de securitate oferite de SUA pentru Kiev ar fi condiționate de retragerea completă a Ucrainei din regiunea Donbas, inclusiv din teritoriile pe care le controlează încă.

„Americanii sunt pregătiți să finalizeze aceste garanții la nivel înalt odată ce Ucraina va fi gata să se retragă din Donbas”, a spus liderul ucrainean.

Vineri, secretarul de stat american Marco Rubio a spus că afirmațiile lui Zelenski reprezintă „o minciună”. „Asta e o minciună. L-am văzut spunând asta și este regretabil că a spus-o, pentru că știe că nu este adevărat și nu asta i s-a spus. Ce i s-a spus este evident: garanțiile de securitate nu vor intra în vigoare până când nu se va pune capăt războiului, pentru că altfel te implici în război”, a explicat acesta.

În același timp, Marco Rubio a declarat că Statele Unite nu exclud redirecționarea transporturilor de arme destinate Ucrainei pentru a acoperi propriile nevoi în războiul împotriva Iranului. „Nimic nu a fost deviat încă, dar s-ar putea întâmpla. Dacă avem nevoie de ceva pentru America, iar acel ceva este american, îl vom păstra mai întâi pentru America”, a spus acesta.

Sâmbătă, Zelenski a clarificat situația și a precizat că, din punctul său de vedere, „sfârșitul războiului” este echivalent cu retragerea Ucrainei din Donbas, în forma actuală a negocierilor de pace, potrivit The Kyiv Independent.

„Cea mai mare parte a aisbergului nu este vizibilă, dar credeți-mă, am arătat doar o mică parte. Vorbesc absolut deschis… Se poate privi acest lucru în mod diferit, dar toate semnalele care au apărut pe parcursul procesului de negociere – și aceasta nu este doar analiza mea – sugerează că am putea primi garanții de securitate din partea Statelor Unite nu înainte de un armistițiu, nu înainte de sfârșitul războiului, ci după retragerea trupelor noastre din Donbas”, a explicat președintele ucrainean, într-o videoconferințe cu jurnaliștii, potrivit Interfax-Ukraine.

Zelenski a declarat, de asemenea, că prioritatea Kievului este „continuarea dialogului”. În același timp, discuțiile de pace dintre Rusia și Ucraina, mediate de SUA, sunt în impas, în contextul în care Washingtonul își îndreaptă atenția către războiul din Iran.