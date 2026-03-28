Păianjenii gigant se extind rapid în SUA și se adaptează rapid la noi teritorii

O specie de păianjen de dimensiuni mari, cu aspect distinct datorită culorilor sale intense, continuă să se răspândească în mai multe regiuni din Statele Unite, potrivit Fox News.

Denumit păianjen Joro, acest arahnid a fost semnalat în numeroase state în ultimii ani, iar specialiștii avertizează că extinderea sa ar putea continua, pe fondul unei adaptabilități ridicate la diverse condiții de mediu.

Începând cu anul 2021, păianjenul Joro a fost observat în cel puțin opt state, inclusiv Georgia, Tennessee, Carolina de Nord, Carolina de Sud, California, Virginia, Maryland și Pennsylvania. Dimensiunea sa poate ajunge până la cea a unei palme umane, ceea ce îl face ușor de remarcat.

Cu toate acestea, experții atrag atenția că percepția publică asupra acestei specii este adesea exagerată.

„Păianjenii Joro vor continua, cel mai probabil, să se răspândească în Statele Unite, însă nu reprezintă ‘invazia de păianjeni veninoși zburători’ prezentată senzaționalist în mass-media”, a declarat entomologul Theresa Dellinger de la Virginia Tech.

Răspândirea are loc printr-un proces denumit „balonare”, în care puii eliberează fire de mătase ce pot fi transportate de vânt pe distanțe considerabile.

Studiile realizate de cercetători de la University of Georgia arată că această specie are o capacitate remarcabilă de adaptare. Metabolismul ridicat și ritmul cardiac accelerat le permit să reziste la temperaturi mai scăzute decât alte specii similare.

„Doar analizând acest aspect, se pare că păianjenii Joro ar putea supraviețui în cea mai mare parte a coastei de est a Statelor Unite, ceea ce este destul de îngrijorător”, a explicat cercetătorul Andy Davis.

În plus, o cercetare publicată în revista Arthropoda arată că păianjenii tolerează bine zgomotul și vibrațiile din mediile urbane. Ei pot fi observați frecvent în apropierea drumurilor intens circulate.

„Aceste pânze de Joro sunt peste tot toamna, inclusiv chiar lângă drumuri aglomerate, iar păianjenii par să se descurce foarte bine acolo”, a spus Davis. „Dintr-un motiv anume, acești păianjeni par să tolereze mediul urban.”

Păianjenii Joro sunt originari din Asia, fiind întâlniți în țări precum Japonia, Coreea, China, precum și în regiuni din Indochina și Nepal. În Statele Unite au fost identificați pentru prima dată în anul 2014, cel mai probabil ajunși prin transporturi comerciale din Asia de Est.

Specia aparține categoriei păianjenilor țesători de pânze circulare și este activă în special în lunile de toamnă, când construiește pânze mari pentru reproducere. Sacii de ouă, produși între octombrie și noiembrie, pot conține între 400 și 500 de ouă.

Femelele sunt mai mari, putând ajunge până la aproximativ 3 centimetri, și au o colorație galbenă distinctă, în timp ce masculii sunt mai mici și de culoare maro.

Specialiștii subliniază că păianjenii Joro nu sunt agresivi și evită contactul cu oamenii. „Nu sunt agresivi și par să fie destul de timizi, în ciuda dimensiunii lor”, a precizat Theresa Dellinger.

Deși sunt veninoși, mușcătura lor nu este considerată periculoasă pentru oameni. „Acest păianjen nu va face rău oamenilor și te poate afecta doar dacă încerci să-l ridici”, a declarat Andy Davis.

„Este una dintre cele mai timide specii de păianjeni pe care le cunoaștem.”

Cu toate acestea, cercetătorii își exprimă îngrijorarea în legătură cu impactul ecologic. Fiind o specie invazivă, păianjenii Joro ar putea afecta culturile agricole, arborii și ar putea concura cu speciile locale.

„Există atât de multe daune ecologice produse în întreaga lume, din numeroase motive, în principal din cauza oamenilor”, a afirmat Davis. „Pentru mine, acesta este doar încă un exemplu al influenței omenirii asupra mediului.”