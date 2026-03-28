Păianjenii gigant se extind rapid în SUA și se adaptează rapid la noi teritorii

plasa paianjen Joro / sursa foto: dreamstime.com
O specie de păianjen de dimensiuni mari, cu aspect distinct datorită culorilor sale intense, continuă să se răspândească în mai multe regiuni din Statele Unite, potrivit Fox News.

Denumit păianjen Joro, acest arahnid a fost semnalat în numeroase state în ultimii ani, iar specialiștii avertizează că extinderea sa ar putea continua, pe fondul unei adaptabilități ridicate la diverse condiții de mediu.

Păianjenul Joro, confirmat în mai multe state americane

Începând cu anul 2021, păianjenul Joro a fost observat în cel puțin opt state, inclusiv Georgia, Tennessee, Carolina de Nord, Carolina de Sud, California, Virginia, Maryland și Pennsylvania. Dimensiunea sa poate ajunge până la cea a unei palme umane, ceea ce îl face ușor de remarcat.

Cu toate acestea, experții atrag atenția că percepția publică asupra acestei specii este adesea exagerată.

Un text științific vechi de decenii explică ce se întâmplă în prezent cu oamenii
Un text științific vechi de decenii explică ce se întâmplă în prezent cu oamenii
Păcuraru i-a luat partidul AUR lui George Simion! Autodenunț făcut de Makaveli: Cum ar fi fost măsluite alegerile la PMB
Păcuraru i-a luat partidul AUR lui George Simion! Autodenunț făcut de Makaveli: Cum ar fi fost măsluite alegerile la PMB

„Păianjenii Joro vor continua, cel mai probabil, să se răspândească în Statele Unite, însă nu reprezintă ‘invazia de păianjeni veninoși zburători’ prezentată senzaționalist în mass-media”, a declarat entomologul Theresa Dellinger de la Virginia Tech.

Răspândirea are loc printr-un proces denumit „balonare”, în care puii eliberează fire de mătase ce pot fi transportate de vânt pe distanțe considerabile.

Capacitate ridicată de adaptare la mediu

Studiile realizate de cercetători de la University of Georgia arată că această specie are o capacitate remarcabilă de adaptare. Metabolismul ridicat și ritmul cardiac accelerat le permit să reziste la temperaturi mai scăzute decât alte specii similare.

„Doar analizând acest aspect, se pare că păianjenii Joro ar putea supraviețui în cea mai mare parte a coastei de est a Statelor Unite, ceea ce este destul de îngrijorător”, a explicat cercetătorul Andy Davis.

În plus, o cercetare publicată în revista Arthropoda arată că păianjenii tolerează bine zgomotul și vibrațiile din mediile urbane. Ei pot fi observați frecvent în apropierea drumurilor intens circulate.

păianjen Joro

păianjen Joro / sursa foto: dreamstime.com

„Aceste pânze de Joro sunt peste tot toamna, inclusiv chiar lângă drumuri aglomerate, iar păianjenii par să se descurce foarte bine acolo”, a spus Davis. „Dintr-un motiv anume, acești păianjeni par să tolereze mediul urban.”

Originea speciei Joro și caracteristici biologice

Păianjenii Joro sunt originari din Asia, fiind întâlniți în țări precum Japonia, Coreea, China, precum și în regiuni din Indochina și Nepal. În Statele Unite au fost identificați pentru prima dată în anul 2014, cel mai probabil ajunși prin transporturi comerciale din Asia de Est.

Specia aparține categoriei păianjenilor țesători de pânze circulare și este activă în special în lunile de toamnă, când construiește pânze mari pentru reproducere. Sacii de ouă, produși între octombrie și noiembrie, pot conține între 400 și 500 de ouă.

Femelele sunt mai mari, putând ajunge până la aproximativ 3 centimetri, și au o colorație galbenă distinctă, în timp ce masculii sunt mai mici și de culoare maro.

Impact asupra oamenilor și ecosistemelor

Specialiștii subliniază că păianjenii Joro nu sunt agresivi și evită contactul cu oamenii. „Nu sunt agresivi și par să fie destul de timizi, în ciuda dimensiunii lor”, a precizat Theresa Dellinger.

Deși sunt veninoși, mușcătura lor nu este considerată periculoasă pentru oameni. „Acest păianjen nu va face rău oamenilor și te poate afecta doar dacă încerci să-l ridici”, a declarat Andy Davis.

„Este una dintre cele mai timide specii de păianjeni pe care le cunoaștem.”

Cu toate acestea, cercetătorii își exprimă îngrijorarea în legătură cu impactul ecologic. Fiind o specie invazivă, păianjenii Joro ar putea afecta culturile agricole, arborii și ar putea concura cu speciile locale.

„Există atât de multe daune ecologice produse în întreaga lume, din numeroase motive, în principal din cauza oamenilor”, a afirmat Davis. „Pentru mine, acesta este doar încă un exemplu al influenței omenirii asupra mediului.”

17:50 - Un text științific vechi de decenii explică ce se întâmplă în prezent cu oamenii
17:42 - Cât timp mai poți beneficia de asigurarea medicală după ce rămâi fără loc de muncă
17:36 - Departamentul de Justiție îi plătește lui Michael Flynn peste 1 milion de dolari după ani de scandal
17:28 - Portavionul american USS Gerald Ford a ajuns în orașul croat Split pentru lucrări de mentenanță
17:18 - Cel mai lung șarpe sălbatic din lume. Baroneasa din Sulawesi are peste 7 metri
17:09 - Fără nicio realizare majoră în 12 ani de mandat, Răzvan Burleanu e pus la zid: De asta am ajuns aici

Care este marele păcat al premierului Ilie Bolojan. O problemă de nerezolvat
Care este marele păcat al premierului Ilie Bolojan. O problemă de nerezolvat
Interregnul nostru!
Interregnul nostru!
Turismul românesc, în moarte clinică. Măsurile lui Bolojan pârjolesc totul în cale
Turismul românesc, în moarte clinică. Măsurile lui Bolojan pârjolesc totul în cale

