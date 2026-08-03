Un nou focar de variolă ovină a fost confirmat în localitatea Popești, din județul Iași, iar aproximativ 600 de oi vor fi sacrificate pentru a limita răspândirea virusului, potrivit autorităților sanitar-veterinare, potrivit Direcției Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Iași.

Boala nu se transmite la om, însă este extrem de contagioasă în rândul oilor și caprelor și poate provoca pierderi economice importante în sectorul zootehnic.

Primele suspiciuni au fost semnalate de proprietarul fermei, care a observat simptomele la animale și a notificat imediat medicul veterinar.

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) a intervenit, iar exploatația se află sub supraveghere încă din 28 iulie.

În urma confirmării bolii, autoritățile au dispus sacrificarea întregului efectiv și au impus restricții privind circulația animalelor din fermă.

Potrivit autorităților, animalele nu mai pot fi scoase din exploatație, iar toate cele aproximativ 600 de oi vor fi eliminate conform procedurilor sanitar-veterinare. Măsura este prevăzută de legislația în vigoare și urmărește împiedicarea răspândirii virusului către alte ferme.

Noul focar apare într-un context dificil pentru crescătorii de animale din România.

În ultimele luni, țara s-a confruntat cu mai multe focare de pestă a micilor rumegătoare și variolă ovină și caprină, situație care a determinat Uniunea Europeană să suspende exporturile de animale vii din România.

Variola ovină este o boală virală provocată de un virus din genul Capripoxvirus, din aceeași familie cu virusul care produce variola caprină. Afecțiunea afectează în principal oile și caprele, iar în cazuri izolate poate fi întâlnită și la anumite bovine.

Specialiștii subliniază că virusul nu se transmite la oameni, astfel că nu reprezintă un risc pentru sănătatea publică. Impactul este însă major asupra efectivelor de animale și asupra activității fermelor.

Boala debutează, de regulă, cu febră ridicată, stare de apatie, secreții nazale și oculare, urmate de apariția unor noduli și leziuni caracteristice la nivelul pielii și mucoaselor. Animalele își pierd pofta de mâncare, slăbesc rapid, iar formele severe pot provoca mortalitate ridicată, în special în cazul mieilor și al exemplarelor tinere.

Virusul se răspândește cu ușurință prin contactul direct dintre animale, dar și prin secreții nazale, salivă, furaje, apă, echipamente, mijloace de transport sau îmbrăcăminte contaminate.

În plus, agentul patogen poate supraviețui o perioadă îndelungată în crustele desprinse de pe leziunile pielii și în mediul înconjurător, ceea ce face eradicarea focarelor mult mai dificilă.

Din acest motiv, imediat după confirmarea unui caz, autoritățile impun restricții stricte de circulație, dezinfecția exploatațiilor și sacrificarea animalelor infectate sau expuse virusului.

În prezent, nu există un tratament antiviral specific pentru variola ovină. Medicii veterinari pot administra doar tratamente de susținere pentru reducerea complicațiilor, însă acestea nu elimină virusul.

Controlul bolii se bazează pe izolarea rapidă a focarelor, sacrificarea animalelor afectate, dezinfecția fermelor și respectarea măsurilor de biosecuritate. În unele state unde boala este endemică sunt utilizate vaccinuri, însă în cazul apariției unui focar, măsurile sanitar-veterinare rămân principalul instrument pentru limitarea răspândirii virusului.

Autoritățile le recomandă crescătorilor de animale să anunțe imediat medicul veterinar dacă observă simptome suspecte, deoarece intervenția rapidă este esențială pentru prevenirea extinderii bolii.