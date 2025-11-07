Canada plănuiește participarea la Eurovision în 2026. Planurile guvernului lui Mark Carney

Canada ia în considerare participarea la Eurovision, așa cum arată unele documente cu bugetul guvernului lui Mark Carney, publicat marți, care include peste 500 de pagini de propuneri și cheltuieli, potrivit unui jurnalist de la 20 Minutes.

Guvernul canadian a anunțat că „analizează în prezent, în colaborare cu CBC/Radio-Canada, posibilitatea de a participa la Eurovision”. Informația figurează în documentele bugetului guvernului lui Mark Carney.

Detaliile au fost descoperite de jurnalistul Fabien Randanne, specialist în Eurovision, și au fost preluate de presa canadiană. Subiectul a generat interes larg în mass-media canadiană.

Deşi Canada nu a participat niciodată la Eurovision, mai mulţi artişti canadieni au reprezentat alte ţări. Céline Dion a câştigat pentru Elveţia în 1988, iar Natasha St-Pier din New Brunswick a ocupat locul 4 pentru Franţa în 2001. La Zarra, originară din Montreal, care a reprezentat Franţa în 2023, a obținut un rezultat slab, clasându-se pe locul 16, în ciuda piesei sale captivante „Evidemment”.

Canada nu este singura ţară non-europeană implicată în concurs. Australia participă din 2015, Rusia din 1994 până la excluderea sa din cauza războiului declanșat în Ucraina, iar Maroc a concurat o singură dată, în 1980. În 2022, Canada a încercat să lanseze o versiune naţională a Eurovision, dar a renunţat la acest proiect în 2023.

Ediţia din 2026 a Eurovision se anunţă tensionată, după doi ani de proteste legate de participarea Israelului. Spania, Irlanda, Ţările de Jos, Islanda, Norvegia şi Slovenia cer excluderea ţării, în timp ce Austria şi Germania consideră boicotul „prostesc şi inutil”.

Uniunea Europeană de Radiodifuziune şi Televiziune (UER) a amânat votul privind participarea Israelului pentru luna decembrie. Decizia a fost luată „în lumina recentelor evoluţii din Orientul Mijlociu”, membrii organizaţiei urmând să se reunească pentru a decide. Orașul Viena va fi gazda concursului Eurovision în 2026.